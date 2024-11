Mufasa: Il Re Leone, il final trailer mostra le origini del padre di Simba

Disney ha condiviso online il final trailer del film Mufasa: Il Re Leone, diretto da Barry Jenkins, in arrivo a dicembre nelle sale.

Il 19 dicembre arriverà nelle sale italiane Mufasa: Il Re Leone, il progetto prequel dedicato alla storia del padre di Simba, e il final trailer regala nuove spettacolari sequenze del progetto.

Nel video si vede infatti qualche anticipazione della missione che compierà il protagonista, i nuovi personaggi con cui interagirà e gli splendidi paesaggi ricreati sul grande schermo in modo molto realistico.

Cosa racconterà Mufasa: Il Re Leone.

Il film seguirà l'ascesa al potere dell'amato re delle Terre del Branco che ha debuttato sul grande schermo nel film cult animato della Disney.

Mufasa: Il Re Leone racconta, attraverso Rafiki, la leggenda di Mufasa alla giovane cucciola di leone Kiara, figlia di Simba e Nala, con Timon e Pumbaa che offrono il loro caratteristico spettacolo. Raccontata attraverso flashback, la storia presenta Mufasa, un cucciolo orfano, perso e solo fino a quando incontra un leone comprensivo di nome Taka, erede di una stirpe reale.

L'incontro inaspettato dà il via al viaggio di uno straordinario gruppo di sventurati alla ricerca del proprio destino: i loro legami saranno messi alla prova mentre lavorano insieme per sfuggire a un nemico minaccioso e letale.

Alla regia è stato impegnato Barry Jenkins, mentre nella produzione sono stati coinvolti Adele Romanski & Mark Ceryak, e Peter Tobyansen è il produttore esecutivo. Il pluripremiato compositore Lin-Manuel Miranda firma le canzoni del film.

Il Re Leone può diventare una saga come Star Wars?

Aaron Pierre darà voce al protagonista nella versione originale. Nel cast del progetto ci saranno anche Seth Rogen nel ruolo di Pumbaa, Billy Eichner in quello di Timon e John Kani che dà voce a Rafiki.

Per ora Disney non ha ancora svelato i nomi degli interpreti che hanno prestato la propria voce alla versione italiana dei protagonisti.