MUBI e Chora Media annunciano il podcast MUBI Podcast: voci italiane contemporanee

MUBI Podcast: voci italiane contemporanee è un viaggio alla riscoperta del cinema italiano e dei suoi protagonisti, una serie di interviste realizzate da Gianmaria Tammaro, in veste di host e autore, a chi rappresenta il futuro non solo della settima arte ma dell'intera industria culturale. Ispirato dall'omonima collezione di film disponibile su MUBI, "Voci italiane contemporanee" è il primo podcast prodotto da MUBI in Italia in collaborazione con Chora Media.

La stagione avrà un totale di 6 episodi, in uscita ogni giovedì a partire dal 28 settembre su Spotify, Apple, e tutte le piattaforme disponibili per l'ascolto di podcast. Gli episodi potranno essere ascoltati anche su Notebook e Chora Media.

Prima puntata del podcast

L'ospite della prima puntata "L'Italia è un paese per giovani?" è Francesca Mazzoleni, classe 89, una delle registe più apprezzate della sua generazione.

Il suo primo film, SUCCEDE, tratto dall'omonimo romanzo di Sofia Viscardi, è stato uno dei primi tentativi del cinema italiano contemporaneo di ritrarre i giovani nella loro verità. Con PUNTA SACRA, film acclamato dal pubblico e dalla critica, attualmente disponibile su MUBI, ha fatto un ulteriore passo avanti appropriandosi del linguaggio documentaristico. In questo episodio, grazie a lei, affronteremo la crisi generazionale del cinema italiano e quello che sembra essere il suo futuro.

Tra i protagonisti dei prossimi episodi troveremo anche Margherita Vicario, Colapesce e Dimartino, Filippo Scotti e Alice Rohrwacher.