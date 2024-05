Made in England: I film di Powell & Pressburger in streaming su MUBI dal 28 giugno

MUBI, il distributore globale, servizio di streaming e società di produzione, annuncia che Made in England: I film di Powell & Pressburger, l'ultimo documentario del vincitore BAFTA David Hinton, presentato in anteprima al Festival Internazionale del Cinema di Berlino 2024 nella sezione Berlinale Special, sarà in streaming in esclusiva su MUBI dal 28 giugno.

Narrato dal leggendario regista Martin Scorsese, Made in England: I film di Powell & Pressburger è una riflessione personale e commovente sull'eredità duratura dei visionari registi Michael Powell ed Emeric Pressburger.

Due dei più grandi e celebrati registi del cinema britannico, Powell e Pressburger sono stati responsabili di alcuni dei grandi classici dell'età d'oro del cinema inglese, tra cui meraviglie come Scarpette rosse, Scala al Paradiso e Narciso Nero. Scorsese ci accompagna in un'esplorazione senza precedenti del loro genio audace, riportato in vita grazie a rari materiali d'archivio. Il regista traccia inoltre affascinanti parallelismi tra i loro film e l'influenza che hanno avuto sui suoi, individuando al contempo l'impatto colossale che hanno avuto sulla storia del cinema.

Realizzato in collaborazione con Thelma Schoonmaker, storica montatrice di Scorsese e vedova di Michael Powell, questo coinvolgente saggio visivo è un'interessante introduzione per i neofiti e un prezioso compagno per i cinefili.