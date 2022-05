MTV Movie and TV Awards 2022: Jack Black premiato come Genio della Comicità

Il talento comico di Jack Black verrà celebrato durante la cerimonia di consegna dei premi MTV Movie and TV Awards 2022.

Jack Black riceverà il premio Genio della Comicità in occasione dei premi MTV Movie and TV Awards 2022.

La cerimonia sarà condotta da Vanessa Hudgens e andrà in onda sugli schermi il 5 giugno.

Il riconoscimento rende omaggio agli attori che hanno dato un contributo significativo al mondo della comicità. Nel 2021 il premio era stato assegnato a Sacha Baron Cohen, mentre in precedenza era stato il turno di Melissa McCarthy nel 2016, Kevin Hart nel 2015 e Will Ferrell nel 2013.

Jack Black ha una carriera lunga quasi 40 anni e recentemente ha dato voce a Stan nel film diretto da Richard Linklater Apollo 10 e mezzo, distribuito da Netflix.

Tra i suoi recenti progetti ci sono stati i film di Jumanji.

L'attore ha inoltre una carriera musicale con il gruppo Tenacious D, formato con il suo collaboratore e amico Kyle Gass. La band ha pubblicato nel 2018 il quarto album, intitolato Post-Apocalypto.

Jack, inoltre, ha lanciato nel 2018 il canale YouTube Jablinski Games, con quasi 5 milioni di abbonati.

Tra i film di cui è stato protagonista ci sono Kung Fu Panda, School of Rock, Tropic Thunder, e Piccoli Brividi.

Nel 2013 Black ha ricevuto una nomination ai Golden Globe con la performance in Beernie, oltre ad aver recitato in King Kong.

L'attore ha ottenuto nel 2018 la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame.