Movieplayer presenta la nuova sezione streaming: film e serie tv a portata di click

Un grande passo per il nostro sito. Sì, perché Movieplayer ha deciso di aprire una nuova sezione tutta dedicata allo streaming. Perché? Perché ormai le piattaforme digitali sono diventate fitte foreste ricche di sentieri e spesso rischiano di diventare labirinti. Il sempre più popolato mondo delle piattaforme streaming è diventato ricco di possibilità, sconfinato, stracolmo di film e di serie tv da vedere comodamente a casa (o ovunque voi siate) su qualsiasi tipo di schermo.

Lo streaming è ormai venuto incontro alle esigenze di tutti, ritagliandosi un ruolo importante nelle vite delle persone. E in queste settimane così difficili senza queste piattaforme avremmo avuto molte meno occasioni di distrazione e intrattenimento.

Per questo il nostro sito, in collaborazione con Infinity, che dal 3 aprile inserisce il pluripremiato Joker all'interno del suo catalogo Premiere, abbiamo creato una pagina interamente rivolta ai film e alle serie tv presenti nei cataloghi di tutte le piattaforme digitali del mercato italiano. Cliccando sulla sezione streaming presente in home page, arriverete in una ricca pagina dove saranno subito visibili le ultime uscite di Infinity, Netflix, Prime Video, Disney Plus, Apple TV, Rakuten TV, Now TV, Rai Play, Chili, Tim Vision, Google Play e tanti altri. Inoltre, cliccando sull'icona di ogni piattaforma, sarà possibile accedere a tutti i film e le serie tv presenti nei singoli cataloghi.

Una ricerca che può essere approfondita ancora meglio a seconda di quello che cercate, perché dentro ogni catalogo potete setacciare i contenuti grazie a dei filtri divisi per genere. In questo modo potete vedere quali film romantici, horror, d'azione, commedie o per tutta la famiglia sono presenti su qualsiasi piattaforma. Senza dimenticare anche le esclusive di ogni brand, vero e proprio fiore all'occhiello di ogni servizio streaming. Entrando nelle sezioni dedicate ai film o alle serie tv del singolo marchio sarà infatti possibile cercare soltanto i loro contenuti originali esclusivi. Ma non è tutto, perché la funzione più ghiotta è un'altra.

Quante volte vi viene in mente un film e una serie tv senza sapere dove trovarla? Bene, andando nella barra di ricerca, dopo aver selezionato se state cercando un film o una serie, vi basterà digitare il titolo richiesto e scoprire dove è disponibile il contenuto che volete vedere. Qualora il film in questione non sia presente gratuitamente all'interno di una piattaforma, vi appariranno anche i prezzi dei noleggi o degli acquisti. Il tutto accompagnato da un'interfaccia semplice, intuitiva e di facile navigazione. Insomma, la nuova sezione streaming di Movieplayer sarà la vostra bussola per orientarvi al meglio nel sempre più vasto oceano delle piattaforme streaming. Malati seriali e incalliti cinefili, se non sapete dove andare, siamo qui per darvi indicazioni!