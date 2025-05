Movieplayer al Comicon Napoli 2025, ecco il programma del 2 maggio, in compagnia dei The Jackal

Il secondo giorno della XXV edizione del Comicon Napoli è ancora una volta all'insegna di ospiti speciali, come Jackal, Soderbergh e l'omaggio di Francesca Michielin a One Piece, oltre ad altri grandi nomi dell'illustrazione e di incontri pop.

La giornata degli eroi al COMICON 2025

Il secondo giorno del COMICON Napoli 2025 si presenta come un mosaico multiforme di immaginari, dove il pop incontra la narrazione epica, la serialità si fonde con il gaming, e la musica flirta con il fantasy.

Si parte con il ritorno in grande stile dei The Jackal dalle 14.30 alle 16.00 all'Auditorium Teatro Mediterraneo, che svelano in esclusiva le prime immagini della seconda stagione della loro serie Pesci Piccoli, in arrivo il 13 giugno su Prime Video. Al loro fianco, l'attrice Martina Tinnirello e il regista Francesco Ebbasta.

Sempre sul palco dell'Auditorium, spazio all'anteprima del live action di Dragon Trainer e, subito dopo, a Presence, il nuovo film di Steven Soderbergh: un viaggio soprannaturale che promette una visione fuori dagli schemi.

One Piece: la ciurma di Capello di Paglia

A chiudere il pomeriggio, Francesca Michielin guida un'immersione poetica in One Piece - La Divina Commedia dei manga, insieme a Sommobuta e ArteSettima: "One Piece è l'Odissea del nostro tempo", afferma, celebrando l'opera di Eiichirō Oda come ponte tra cultura pop e letteratura classica.

Se l'Auditorium ospita il grande show, altrove il COMICON regala momenti da collezione. All'HyperStage, dalle 15.00 alle 16.00, l'icona Yuji Horii arriva per la prima volta in Italia, acclamato come il padre di Dragon Quest, con il suo "drago in pixel" che ha scritto la storia del videogame. Poco prima, spazio al britannico Charles Cecil, creatore di Broken Sword, per un viaggio nostalgico e visionario nelle avventure grafiche.

La Sala Andrea Pazienza si trasforma invece in un album illustrato: Thomas Taylor racconta il suo passaggio da Hogwarts a Malamander, mentre Altan festeggia i 50 anni della Pimpa, con la proiezione del primissimo episodio della serie animata.

E per gli amanti del fumetto estremo, l'incontro esplosivo tra Tanino Liberatore e Simon Bisley accende un confronto muscolare tra carne, metallo e matite sfrontate. La giornata si chiude in musica con Nello Taver e il suo Fallimento: un live tra ironia e groove che infiamma l'Arena Flegrea.

Il programma delle live di Movieplayer.it del 1° maggio

10:00 Maratona Comicon - inizio della live

11:00 Intervista a Cristina Nava

12:00 Intervista a Ghemon

15:30 Intervista ai The Jackal

17:00 Intervista a Charles Cecil

Gli appuntamenti di Movieplayer.it saranno riportati nel calendario delle live su YouTube e vi basterà seguire gli aggiornamenti sul sito e i nostri canali TikTok e Instagram, per rimanere sempre aggiornati da Napoli con contenuti esclusivi.