Movieplayer al Comicon 2024: il programma della nostra live del 28 aprile

Ultimo giorno al Comicon Napoli 2024, ultimo bagno di folla alla Mostra Oltremare che ospiterà ancora per poche ore gli appassionati di cinema, fumetti, animazione e musica alla scoperta delle sorprese e delle ultime novità in fatto di intrattenimento.

Falla girare: Giampaolo Morelli durante una scena del film

Oggi 28 ottobre il Comicon celebra i 20 anni delle Winx di Iginio Straffi con una serie di incontri e meet & greet per ripercorrere la storia della serie animata italiana creata da Iginio Straffi e prodotta da Rainbow in co-produzione con Rai (e per due stagioni Nickelodeon). Per chi non lo sapesse, lo Winx Club è un gruppo di coloratissime fate formato da sei ragazze che studiano al college per fate di Alfea nella Dimensione Magica e sono costrette ad affrontare minacciosi nemici.

Tra gli eventi della giornata si segnala, inoltre, l'arrivo di Giampaolo Morelli e del cast di Falla girare 2 composto da Ciro Priello, Fabio Balsamo, Giovanni Esposito e Valeria Angione per presentare il sequel della scatenata commedia diretta da Morelli nel 2022, oltre a un incontro con Fabrizio Mazzotta sui 30 anni di Ranma 1/2 e un panel sul doppiaggio della serie animata cult Hazbin Hotel.

Proprio questi ultimi artisti saranno tra gli ospiti che interverranno al box di Movieplayer.it presidiato ancora per un giorno da Antonio Cuomo, Erika Sciamanna e Damiano Panattoni: appuntamento alle 13 con Fabrizio Mazzotta per parlare di doppiaggio degli anime e alle 15:30 con quattro dei doppiatori della serie Prime Video che è diventata subito un fenomeno. Passeranno al nostro spazio live anche Simple e Madama e Frank Metzner, storico autore di Dungeons & Dragons che celebra quest'anno i suoi 50 anni.

Il programma delle live di Movieplayer.it del 28 aprile