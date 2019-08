MovieItaly: il primo canale di cinema italiano su Amazon presentato a Venezia 2019!

MovieItaly, il primo canale di cinema italiano su Amazon USA, verrà presentato al Festival di Venezia 2019.

Sabato 31 agosto alle ore 10.00 Minerva Pictures presenterà MOVIEITALY, il primo canale di cinema italiano su Amazon Prime Video USA. Attraverso un esclusivo canale all'interno della piattaforma Amazon Prime Video dedicato agli Stati Uniti, Movieitaly sarà in grado di offrire un nuovo servizio di streaming on demand. Il progetto mira ad estendersi in breve tempo ad altri paesi e rappresenterà un importante veicolo capace di divulgare la cultura cinematografica italiana all'estero, partendo dai grandi classici per arrivare al cinema contemporaneo.

Una splendida Sophia Loren in Matrimonio all'italiana

Questa iniziativa disegna un percorso ideale che si snoda attraverso il tempo, tracciando il ritratto di una nazione tramite l'immediato e significativo linguaggio delle immagini. Un ritratto preciso e attento che testimonia la crescita e i grandi cambiamenti che hanno attraversato il nostro paese negli ultimi 70 anni. Un percorso che si dispiega tra i diversi generi cinematografici; dal cinema muto al futurismo al neorealismo, dalla commedia all'italiana al cinema sociale, dai polizieschi anni '70 ormai divenuti "cult", ai western, agli horror, ai film d'azione fino alle attuali commedie e al cinema "verità".

Roberto Benigni vince l'Oscar

Nell'offerta innumerevoli registi ed attori che hanno reso grande il cinema italiano nel mondo: Pier Paolo Pasolini, Federico Fellini, Alberto Lattuada, Nicola Pietrangeli, Roberto Rossellini, Dino Risi, Vittorio De Sica, Totò, Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Mariangela Melato, Gastone Moschin, Bud Spencer & Terence Hill, Monica Vitti, Gian Maria Volonté, Marco Giallini, Stefania Sandrelli, Valerio Mastandrea, Pierfrancesco Favino, Stefano Accorsi, Leonardo Pieraccioni, Rocco Papaleo, Riccardo Scamarcio, Margherita Buy, Elio Germano, Sergio Castellitto, Diego Abatantuono, Luca Zingaretti, Valeria Golino, Libero De Rienzo, Marcello Mastroianni, Sophia Loren, Bernardo Bertolucci, Mario Monicelli, Ferzan Özpetek, Gianni Amelio, Roberto Benigni.

Quando l'Oscar non parla inglese: da Isabelle Huppert a Mastroianni e la Loren

La piattaforma SVOD è rivolta a tutti coloro che amano il cinema italiano nel mondo, non soltanto ai nostri connazionali di seconda e terza generazione che vivono all'estero. Ogni mese si aggiungeranno alla piattaforma nuovi titoli, rendendo la proposta sempre più aggiornata e attraente. Il progetto nato per volontà di Minerva Pictures si pone l'obiettivo di "fare sistema" e creare una grande sinergia tra i vari produttori e distributori italiani. "Noi siamo soltanto il punto di partenza" afferma Gianluca Curti AD di Minerva Pictures "il nostro obiettivo primario è creare scambio e sinergia con chi fa e distribuisce cinema in Italia, sviluppando un percorso comune che miri a sostenere e alimentare la presenza del cinema italiano nel mondo".

Numerosi saranno gli appuntamenti e gli eventi che verranno organizzati a New York contando sul supporto del Consolato Italiano e Ice. A sostegno dell'iniziativa inoltre saranno coinvolte prestigiose professionalità "in loco" legate al marketing e alla comunicazione. Dopo il debutto americano, l'obiettivo è di estendere il progetto ad altri paesi tra cui Uk, Australia, Giappone e America Latina a partire dal 2020. Nel corso della conferenza stampa di Venezia, verranno resi noti i traguardi raggiunti e le realtà distributive che hanno aderito e fanno già parte del progetto.