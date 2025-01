Il Mostro: primo agghiacciante trailer della miniserie Netflix di Stefano Sollima sul serial killer di Firenze

Netflix ha diffuso in streaming il primo agghiacciante teaser trailer de Il Mostro, la nuova miniserie di Stefano Sollima, che racconta di una serie di omicidi a sfondo sessuale avvenuti fuori Firenze tra la fine degli anni '60 e la metà degli anni '80.

Sollima, noto per il successo televisivo Gomorra e per i film Soldado e Suburra, ha trascorso più di un anno a fare ricerche sul caso ancora irrisolto de Il Mostro, il soprannome dato al presunto serial killer che ha commesso otto doppi omicidi, predando coppie parcheggiate in auto in luoghi appartati intorno a Firenze. Il killer usava sempre la stessa arma, una Beretta calibro 22.

Questo caso irrisolto segna una delle più lunghe indagini sui più brutali omicidi seriali della storia italiana. La data d'uscita della miniserie su Netflix non è ancora stata resa nota, con il filmato che preannuncia un più generico "autunno" come finestra temporale designata.

"Quello del mostro di Firenze non è solo un caso giudiziario irrisolto, ma un mistero che segna il nostro rapporto con il dolore, la paura e il silenzio", ha dichiarato Sollima in una dichiarazione a Variety. "Le coppie assassinate, gli orrori perpetrati su giovani donne, mai compresi fino in fondo, sono una ferita rimasta aperta per troppo tempo. La storia di un'ombra che non è mai scomparsa".

Il Mostro, ciak dal set

La serie limitata di quattro episodi, che è stata girata in gran parte sui veri luoghi dei delitti, riunisce Sollima con lo scrittore Leonardo Fasoli e il direttore della fotografia Paolo Carnera, con cui Sollima ha lavorato in Gomorra - La Serie e nel dramma sul traffico di cocaina ZeroZeroZero. L'ultima regia di Sollima è Adagio, di cui potete leggere la recensione.

Creata da Leonardo Fasoli e Stefano Sollima, Il Mostro è una produzione The Apartment - società del gruppo Fremantle - e AlterEgo ed è prodotta da Lorenzo Mieli, Stefano Sollima e Gina Gardini. La serie è stata presentata ieri da Netflix nel suo listino 2025.