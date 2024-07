Stefano Sollima e la sua società AlterEgo stringono un accordo con Fremantle

Fremantle e AlterEgo hanno annunciato di aver raggiunto un accordo di first-look esclusivo che porterà alla collaborazione delle due realtà per lo sviluppo di film e serie originali.

La famiglia di Fremantle si espande quindi dopo aver già stabilito una partnership con Nevermind Pictures di Kristen Stewart, Dylan Meyer e Maggie Mclean, Fabula di Pablo e Juan de Dios Larraín, Astral Projection di Rachel Weisz e Polly Stokes, Edward Berger e la sua società Nine Hours, Sinestra di Johan Renck e Michael Parets, Caledonia Productions di Patrick Daly e artisti come Paolo Sorrentino, Luca Guadagnino e Angelina Jolie.

Le attività di AlterEgo

Adagio, diretto da Stefano Sollima, è stato il primo film prodotto da AlterEgo, fondata dal regista insieme a Gina Gardini e Ludovico Purgatori, in collaborazione con The Apartment, società del gruppo Fremantle.

Il lungometraggio, presentato in concorso all'80esima Mostra del Cinema di Venezia, ha poi ricevuto cinque nomination alla 69esima edizione dei David di Donatello vincendo il premio per la migliore colonna sonora.

Sollima sul set

AlterEgo è attualmente in post-produzione con la serie Il Mostro, diretta daSollima per Netflix e prodotta, anche in questo caso da The Apartment.

Andrea Scrosati, annunciando la collaborazione, ha dichiarato: "Ho avuto l'immenso privilegio di lavorare con Stefano per oltre 15 anni, è davvero un talento incredibile. La sua visione unica lo rende uno dei migliori registi a livello mondiale, capace di creare alcune delle scene più intense e credibili sullo schermo, e, oltre a questo, è davvero una persona meravigliosa. Ho anche avuto il piacere di lavorare con Gina su molti progetti, è una forza della natura, una produttrice appassionata e determinata. Infine, non vedo l'ora di lavorare ancora con Ludovico, un altro vero talento del settore. Mi sento onorato che Stefano, Gina e Ludovico abbiano scelto di unire le forze con Fremantle, non ho dubbi che insieme creeremo qualcosa di davvero speciale".

Adagio: com'è stare su un set di Stefano Sollima

Stefano Sollima, Gina Gardini e Ludovico Purgatori, partner di AlterEgo, hanno invece aggiunto: "Siamo entusiasti di siglare un accordo di first look con un gruppo internazionale così rilevante come Fremantle, una società che ha favorito la crescita del talento creativo in tutto il mondo. Dopo la fantastica collaborazione con i nostri primi due progetti, non vediamo l'ora di iniziare la prossima avventura con Andrea Scrosati e tutto il suo team."