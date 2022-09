Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer, il raccapricciante trailer della serie, da oggi su Netflix

Netflix ha diffuso un nuovo trailer ufficiale della serie di Ryan Murphy Dahmer - Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer, con Evan Peters e Niecy Nash. La serie è disponibile per lo streaming da oggi 21 settembre.

Il trailer si concentra sui privilegi del maschio bianco e sul razzismo, mostrando come Jeffrey Dahmer sia stato in grado di alimentare la follia omicida per molto tempo perché le autorità tendevano sempre a lasciarlo fuori dai guai nonostante le suppliche e gli avvertimenti dei vicini neri preoccupati e delle vittime che erano riuscite a sfuggirgli.

Dahmer - Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer dovrebbe concentrarsi su almeno 10 casi in cui Dahmer è stato quasi arrestato, ma alla fine l'ha sempre scampata.

Insieme a Evan Peters, fanno parte del cast Niecy Nash, Penelope Ann Miller, Shaun J. Brown e Colin Ford, oltre al premio Oscar Richard Jenkins.

Tra il 1978 e il 1991, Jeffrey Dahmer ha ucciso in modo raccapricciante diciassette vittime innocenti. La serie racconta questi crimini irragionevoli, incentrati sulle vittime svantaggiate e sulle loro comunità colpite dal razzismo sistemico e dai fallimenti istituzionali della polizia che hanno permesso a uno dei serial killer più famosi d'America di dar sfogo alla sua follia omicida alla luce del giorno per oltre un decennio.

Dahmer - Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer è co-creata e prodotta esecutivamente dai collaboratori di lunga data Ryan Murphy e Ian Brennan.