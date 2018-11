È morto Stan Lee, creatore dell'universo Marvel!

Grande dolore nel mondo della Marvel, dei fumetti e del cinema: oggi è morto Stan Lee, colui che dagli anni Sessanta in poi ha rivoluzionato il mondo dei supereroi, all'età di 95 anni. Idolo indiscusso di più generazioni di nerd e appassionati di cinecomic, Lee si è spento a 95 anni. Negli ultimi tempi aveva fatto parlare di sé più per i suoi problemi di salute e per alcune controversie legate allo sfruttamento della sua immagine, che per per altro.

All'anagrafe Stanley Lieber, Lee è nato in povertà nel Bronx ed è entrato nel mondo dei fumetti all'età di 17 anni lavorando per suo zio nella casa editrice Timely. Il sogno del giovane era scrivere un "grande romanzo americano" e stava pensando di abbandonare i suoi progetti fino a quando sua moglie Joan, da poco venuta a mancare, lo ha convinto a scrivere le idee per i fumetti come ultima possibilità. Ormai quarantenne Lee ha quindi co-creato I fantastici quattro e ha dato vita, insieme ad artisti come Kirby e Steve Ditko, a Spider-Man, gli X-Men e Doctor Strange.

Idolo delle folle a manifestazioni come il Comic-Con di San Diego, Stan "The Man" non ha mai esitato ad apparire brevemente davanti alla macchina da presa: si presta regolarmente a camei nei film della Troma Entertainment, spesso usando pseudonimi come Peter Parker, ha prestato la voce al suo alter ego giallo ne I Simpson ed è comparso in altre serie celebri come Heroes, Entourage e The Big Bang Theory. Ma la sua vera fama da "attore" è dovuta soprattutto agli irresistibili camei di Stan Lee nei film del Marvel Cinematic Universe.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!