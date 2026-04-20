Morto Patrick Muldoon: l'attore di Melrose Place e Starship Troopers aveva 57 anni

L'attore e produttore Patrick Muldoon, noto per le soap I giorni della nostra vita e Melrose Place e per l'action Starship Troopers, è morto improvvisamente il 19 aprile 2026 in seguito a un infarto all'età di 57 anni.

Nato e cresciuto nella cittadina californiana di San Pedro, Muldoon ha iniziato a dedicarsi alla recitazione durante gli studi universitari presso la USC, dove militava nella squadra di football. la sua prima esperienza è la sitcom Who's the Boss?, dove è apparso in due episodi. Successivamente è apparso in tre episodi della sitcom Bayside School, prima che la sua carriera decollasse nel mondo delle soap.

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I ruoli più importanti di Patrick Muldoon

A dar la fama a Muldoon è stato il ruolo di Austin Reed ne I giorni della nostra vita, longeva soap in cui ha recitato dal 1992 al 1995 e successivamente dal 2011 al 2012. Ma i fan di Melrose Place lo ricorderanno nel ruolo del cattivo Richard Hart nelle stagioni 3-5.

Oltre ad aver partecipato a numerosi film tv, Muldoon è apparso nel popolare action del 1997 Starship Troopers, diretto da Paul Verhoeven, nel ruolo di Zander Barcalow e più di recente in Marlowe di Neil Jordan. Il suo ultimo film, il thriller poliziesco Dirty Hands, interpretato a fianco di Denise Richards. uscirà nelle sale entro la fine dell'anno.

Descritto dalle persone a lui vicine come "infinitamente generoso con la sua poesia, il suo umorismo e la sua inconfondibile presenza", come riporta Deadline, Patrick Muldoon "amava gli animali e le persone allo stesso modo, dispensava abbracci indimenticabili e possedeva la rara qualità di far sentire gli altri al sicuro e compresi. Elegante, carismatico e pieno di vita, affrontava ogni giorno con inarrestabile spirito rock 'n' roll".