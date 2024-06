Bill Cobbs, il ricordo social di Wendell Pierce e Wesley Snipes: "Una figura paterna"

Wendell Pierce e Wesley Snipes hanno voluto rendere omaggio al caratterista Bill Cobbs, scomparso all'età di 90 anni lo scorso 25 giugno, circondato dalla propria famiglia nella sua casa in California. Cobbs era un volto noto del cinema e delle serie televisive dagli anni '70.

Con dei messaggi pubblicati sui canali social Pierce, Snipes e altri colleghi che hanno lavorato al suo fianco nel corso degli intensi decenni trascorsi sullo schermo, hanno inviato dei messaggi in ricordo dell'attore.

Come un padre

La star di The Wire Wendell Pierce ha scritto una lunga dichiarazione social, elogiando il suo co-protagonista in Io volerò via e The Gregory Hines Show:"Una figura paterna, un griot, un artista iconico, che mi ha fatto da mentore con il modo in cui ha condotto la sua vita da attore. Ha interpretato mio padre due volte: in Io volerò via e in The Gregory Hines Show. Ogni volta impartiva saggezza con una parola di incoraggiamento. Per onorare Bill e la sua memoria mi dedicherò a creare opere delle quali sarebbe orgoglioso. Riposa in pace, Bill Cobbs. Dio ti benedica".

Wesley Snipes, star di Blade, ha pubblicato un videoclip del personaggio di Cobbs che gli spara fuori dall'aula del tribunale nel film del 1991, New Jack City, con la didascalia:"Riposa in pace, re". Altri attori hanno manifestato la loro commozione per la scomparsa di Cobbs, come Sheryl Lee Ralph:"Vincitore di un Emmy, attore lavoratore e meraviglioso essere umano, Bill Cobbs è passato a recitare su un palcoscenico più alto".

Cobbs è conosciuto soprattutto per aver interpretato il manager di Whitney Houston, Bill Devaney, nel film del 1992 Guardia del corpo, al fianco della cantante e di Kevin Costner, e il guardiano Reginald nella saga di Una notte al museo, con Ben Stiller, Robin Williams, Dick Van Dyke e Mickey Rooney. Con più di 200 credit cinematografici e televisivi all'attivo, Bill Cobbs è apparso anche in episodi di serie tv come West Wing - Tutti gli uomini del presidente, I Soprano, Six Feet Under, CSI, Star Trek: Enterprise e in film come Demolition Man e Il grande e potente Oz.