Morta a 100 anni la figlia di Marlene Dietrich, Maria Riva, che denunciò il rapporto conflittuale con la madre

Maria Riva, unica figlia di Marlene Dietrich, è morta nel sonno il 29 ottobre 2025 nella casa di Gila, Nuovo Messico, di proprietà del figlio Peter, che ha confermato la notizia all'Hollywood Reporter. L'attrice aveva 100 anni.

Una delle personalità di spicco degli albori della televisione, nonché attrice preferita di William S. Paley, Riva ha recitato in numerose serie antologiche classiche come Studio One, Lux Video Theatre, Suspense e The Philco Television Playhouse, oltre che in numerosi spettacoli teatrali.

Negli anni '50, dopo aver risolto i suoi problemi con l'abuso di sostanze, abbandonò il mondo dello spettacolo per occuparsi della celebre madre, con cui ebbe sempre un rapporto conflittuale, facendole da assistente nel suo fastoso spettacolo solista a Las Vegas e nei tour mondiali.

Una biografia al vetriolo

Marlene Dietrich e sua figlia Maria

Pochi mesi dopo la morte di Marlene Dietrich, avvenuta a Parigi nel maggio del 1992 all'età di 90 anni, Maria Riva pubblicò un libro sulla madre intitolato Marlene Dietrich. Mia madre.

"Mi considero una biografa, non la figlia", dichiarò in una chat del 2009 per il sito web della Television Academy Foundation, The Interviews. "Sono molto orgogliosa di aver potuto fare un passo indietro come biografa... ciò che era sbagliato era sbagliato, ciò che era giusto era giusto, ciò che era grandioso era grandioso, ciò che era brillante era brillante. La gente non capisce come sia possibile essere figli di una creatura effimera che va oltre la normalità. È molto difficile."

Maria Riva, nata Maria Elisabeth Sieber, era nata a Berlino il 13 dicembre 1924 da Marlene Dietrich e dal marito, l'aiuto regista Rudolf Sieber.

"Ma non ho mai pensato che quello fosse il mio nome, perché essendo figlia di una persona molto famosa, sono sempre stata 'Maria, la figlia di Marlene Dietrich'", ha dichiarato. "In realtà mi firmavo così da bambina."

Mentre promuoveva il suo libro su sua madre, Riva confessò a Diane Sawyer l'idea di Marlene Dietrich per il suo funerale: "Tutti gli uomini e donne che entrano in chiesa e hanno dormito con lei riceveranno un garofano rosso, e tutte le persone che dicono di aver dormito con lei, ma non l'hanno fatto riceveranno un garofano bianco".