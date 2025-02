Morta l'attrice coreana Kim sae-ron, star della serie Netflix I segugi

L'attrice Kim sae-ron, conosciuta principalmente per il film The Man From Nowhere, è scomparsa a soli 24 anni. A riportare la notizia è l'agenzia Yonhap News.

sae-ron sarebbe stata trovata morta nella sua casa nel distretto di Seongsu-dong, a Seoul, da un amico che in seguito ha chiamato la polizia. Al momento le autorità non hanno riscontrato segni riconducibili ad un crimine e indagano sulla causa del decesso.

La brillante carriera di Kim sae-non

Nata a luglio del 2000, la star sudcoreana ha iniziato a recitare sin da piccola, recitando in film come A Brand New Life e I Am a Dad, prima di ottenere ruoli da protagonista in A Girl at My Door e The Villagers.

Primo piano di Kim sae-ron

Kim sae-ron era considerata una delle giovani attrici più promettenti della Sud Corea. Vinse il premio come miglior attrice emergente ai Blue Dragon Film Awards e ai Korean Film Awards per The Man from Nowhere.

I problemi con la giustizia e il declino

Nel 2022, Kim venne condannata per guida in stato di ebbrezza e ricevette una multa salata. In seguito ha lasciato il ruolo nella serie Trolley e ha lasciato la propria agenzia.

L'ultimo ruolo sullo schermo risale alla serie Netflix I segugi, anche se la maggior parte delle sue scene pare siano state tagliate proprio a causa della vicenda legata alla guida in stato di ebbrezza. Da quel momento, sae-ron non è più tornata sullo schermo.

Una scena della serie I segugi

Le cause della morte della star di Netflix non sono state ancora annunciate ufficialmente.