Morta Gena Rowlands, la Allie di Le pagine della nostra vita

È morta all'età di 94 anni Gena Rowlands, nota per il ruolo dell'anziana Allie in Le pagine della nostra vita e per aver recitato in Una moglie.

Gena Rowlands, nota per aver recitato in Una moglie e per aver interpretato il ruolo di Allie, anziana e affetta da demenza, in Le pagine della nostra vita, è venuta a mancare all'età di 94 anni.

La Rowlands è morta ieri pomeriggio nella sua casa di Indian Wells, in California, dove era circondata dalla famiglia. Non sono state rese note le cause del decesso, ma l'attrice in pensione aveva combattuto contro il morbo di Alzheimer, ironico alla luce del suo ruolo cinematografico.

NCIS: Gena Rowlands è la suocera di Gibbs

La carriera

Si era ritirata da Hollywood nel 2015 dopo aver vinto quattro Emmy Awards, due Golden Globes e due nomination agli Oscar. Tra le sue nomination agli Oscar figurano Una moglie e Gloria, entrambi nati dalla collaborazione con il defunto marito, John Cassavetes. Il duo ha lasciato un segno indelebile nel cinema indipendente americano, non solo per il prodotto finale spesso rivelatore, ma anche per il modo fai-da-te in cui hanno realizzato i loro film.

Una moglie: un'immagine di Gena Rowlands

Una moglie è stato voluto dalla Rowlands, che voleva approfondire le difficoltà che le donne americane devono affrontare nella loro vita e nelle loro relazioni. Quando Cassavetes non riuscì a raccogliere i fondi per il film, ipotecarono la loro casa e chiesero prestiti a parenti e amici per realizzarlo. Girarono con una troupe composta in parte da studenti dell'AFI e non su un costoso set costruito appositamente, ma in una vera e propria residenza di Hollywood.

"Abbiamo girato metà dei nostri film in casa", ha ricordato la Rowlands nel 1997. La Rowlands ha vinto i Primetime Emmy per All'ombra della Casa Bianca, Face of a Stranger e Hysterical Blindness, oltre che a un Daytime Emmy per The Incredible Mrs. Ritchie. Ha ottenuto altre cinque nomination dall'Accademia della Televisione, la prima nel 1985 per il ruolo della madre di un giovane malato di AIDS nell'innovativo Una gelata precoce.

Gena Rowlands in una sequenza de Le pagine della nostra vita

Suo figlio, il regista e attore Nick Cassavetes, ha parlato con Entertainment Weekly del ruolo di Le pagine della nostra vita. "Ho chiesto a mia madre di interpretare l'anziana Allie, e abbiamo passato molto tempo a parlare dell'Alzheimer e del fatto che volesse essere autentica, e ora, negli ultimi cinque anni, ha avuto l'Alzheimer", dice il regista, la cui nonna, l'attrice Lady Rowlands, ha avuto anch'essa la malattia. "È in piena demenza. È una cosa pazzesca: noi l'abbiamo vissuta, lei l'ha recitata e ora tocca a noi".

Nata a Cambria, nel Wisconsin, la Rowland si trasferì a New York dopo un periodo di teatro regionale e fece il suo debutto a Broadway in Quando la moglie è in vacanza, che portò in tournée in una produzione nazionale dello spettacolo. Nel 1956, recitò nella commedia di Broadway Middle of the Night al fianco di Edward G. Robinson.