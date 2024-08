Martin Scorsese rende omaggio alla straordinaria Gena Rowlands

Nessun regista che abbia lavorato dal 1960 in poi sarebbe arrivato da qualche parte senza l'influenza di John Cassavetes e Gena Rowlands. Martin Scorsese ha dichiarato che avrebbe probabilmente abbandonato del tutto il cinema se non fosse stato per il sostegno che Cassavetes e la Rowlands gli hanno dimostrato all'inizio della sua carriera.

Dopo la morte della Rowlands, avvenuta la settimana scorsa, Scorsese ha rilasciato una dichiarazione in cui le rende omaggio.

L'omaggio di Scorsese

"Lassù sullo schermo non c'era nessun'altra come lei. Questo è il tipo di osservazione che si fa spesso sulle persone dopo la loro scomparsa, ma nel caso di Gena è vero", ha scritto Scorsese.

"Aveva una combinazione di qualità estremamente insolita. Il suo talento, che era straordinario. Il suo coraggio e il suo impegno per la sua arte, altrettanto straordinari. La sua presenza... era una persona in grado di tenere in pugno una stanza semplicemente entrando e restando lì. La sua gentilezza e umanità, che ho sperimentato in prima persona. La sua bellezza, terrena ed eterea allo stesso tempo".

Winona Ryder pays tribute to Gena Rowlands.



The two starred together in 1991 film 'NIGHT ON EARTH.' pic.twitter.com/m0fkBTbXRQ — Film Updates (@FilmUpdates) August 17, 2024

Paragonandola a luminari del cinema del passato, Scorsese ha detto: "Se Gena fosse nata un po' prima, avrebbe potuto essere un altro tipo di star, più simile a Mary Astor o a Bette Davis, di cui amava il lavoro. Ma ha sposato John Cassavetes. Ha fatto un lavoro notevole con molti registi, tra cui Woody Allen, Paul Schrader, Jim Jarmusch e suo figlio Nick Cassavetes. Ma i film che Gena e John hanno realizzato insieme, la maggior parte dei quali girati a casa loro e a spese proprie, erano veri e propri affari di famiglia realizzati in totale indipendenza".

Anche la sua co-protagonista di Taxisti di notte, Winona Ryder, ha condiviso una foto di se stessa mentre indossa una maglia nera con il nome "GENA" cucito in rosso sopra il suo cuore, in segno di omaggio all'attrice scomparsa lo scorso 15 agosto.