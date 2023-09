Morgane - Detective geniale 3: trama della seconda puntata, stasera su Rai 1

Morgane - Detective geniale 3, nuova stagione della serie poliziesca francese con Audrey Fleurot, torna stasera su Rai 1 alle 21:25 con la seconda puntata. Ribelle e dall'intuito brillante, Morgane Alvaro non ha un carattere facile da gestire, lo sa bene il comandante Adam Karadec, ma le sue capacità intellettive sono ormai indispensabili all'ingessata polizia giudiziaria di Lille.

Trama puntata di martedì 26 settembre

Nel primo dei due episodi che formano la seconda puntata, dal titolo "Fuso orario", Morgane, grazie all'aiuto dei suoi vecchi colleghi, è tornata nella squadra investigativa della Polizia Giudiziaria di Lille. Il primo caso da risolvere è un omicidio: quello di Naïma, una studentessa di 17 anni strangolata mentre faceva la cat-sitter. Sulla scena del crimine, Morgane capisce che l'assassino era interessato al computer della vittima. Insieme a Karadec interrogano il padre della ragazza, ignaro che la figlia avesse un'attività artistica. Naïma, infatti, nascondeva la sua vera vita in cantina, dove registrava canzoni rap. Aveva addirittura firmato un contratto con l'etichetta gestita da Stanislas de la Boisselière. Questa scoperta, insieme al ritrovamento di alcuni testi autobiografici, scritti dalla ragazza, indirizzano gli investigatori verso il suo ex fidanzato.

Nel secondo episodio dal titolo "La legge di Benford", Morgane, dopo la notte trascorsa con Timothée con cui ha intrapreso una relazione, viene chiamata sulla scena di un nuovo crimine. Yvan Desfard viene trovato morto sul ciglio di una strada. Le indagini prendono una svolta quando tutta la squadra scopre che la vittima apparteneva a una comunità di eremiti che convivevano in un ashram. Mentre indaga su alcune attività sospette di quella comunità, impegnandosi per svelare il mistero di questo omicidio, Morgane cerca di prendere le distanze da Timothée e intanto i rapporti con Karadec sembrano migliorare, dopo la partenza di Roxane per Parigi.

Il cast

Riconfermato, con una new entry importante, il cast delle prime due stagioni, a cominciare dalla protagonista, Audrey Fleurot, che torna a vestire i panni di Morgane Alvaro, prima donna delle pulizie, ora in forza alla Polizia di Lille grazie alle sue doti intellettive. Mehdi Nebbou è l'ispettore Adam Karadec, colui che deve tollerare tutte le intemperanze sul lavoro di Morgane, finendone inevitabilmente travolto. Marie Denarnaud è Céline Hazan, superiore di Adam, Bruno Sanches è Gilles Vandraud, Bérangère McNeese è Daphné Forestier. Tornano naturalmente i figli di Morgane, a cominciare da Thea (Cypriane Gardin) ed Elliot (Noé Vandevoorde), figlio di mezzo, dotato come la madre di un quoziente intellettivo superiore alla media. New entry è Jérémy Lewin nei panni di Thimothée Guichard, assunto per sostituire Morgane dopo le dimissioni volontarie, non riesce a resistere al suo fascino e, nonostante i tentativi di lei di farlo licenziare, se ne innamora perdutamente.