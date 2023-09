Morgane - Detective Geniale 3 da stasera su Rai1: anticipazioni trama e cast della prima puntata

Morgane - Detective Geniale 3 è pronta a far compagnia al suo affezionato pubblico. Da stasera su Rai1, infatti, in prima serata e in prima visione assoluta per l'Italia, tornano in TV le avventure di Morgane Alvaro, detective francesce dal quoziente intellettivo molto al di sopra della media, madre di tre figli avuti da due uomini diversi, look improbabile e sempre sopra le righe.

Anticipazioni puntata di martedì 19 settembre

La prima puntata di Morgane - Detective geniale 3 è formata dai due episodi "Simmetria radiale" e "18 carati" (in totale sono otto gli episodi inediti, che Rai1 manderà in onda per quattro martedì, fino al 10 ottobre).

Morgane è in preda allo sconforto perchè l'ispettore Karadec non ha dato seguito a quel momento di passione tra loro e non ha interrotto la relazione con Roxane. Sentendosi profondamente tradita, Morgane ha abbandonato la Polizia, riprendendo a lavorare come addetta alle pulizie. Ma la sua intemperanza, come al solito, le impedisce di mantenere a lungo un'occupazione. Questa volta sarà addirittura arrestata per omicidio, ma grazie all'aiuto dei suoi vecchi colleghi riuscirà a dimostrare la sua innocenza e rientrare nella squadra investigativa.

Il cast

Riconfermato, con una new entry importante, il cast delle prime due stagioni, a cominciare dalla protagonista, Audrey Fleurot, che torna a vestire i panni di Morgane Alvaro, prima donna delle pulizie, ora in forza alla Polizia di Lille grazie alle sue doti intellettive. Mehdi Nebbou è l'ispettore Adam Karadec, colui che deve tollerare tutte le intemperanze sul lavoro di Morgane, finendone inevitabilmente travolto. Marie Denarnaud è Céline Hazan, superiore di Adam, Bruno Sanches è Gilles Vandraud, Bérangère McNeese è Daphné Forestier. Tornano naturalmente i figli di Morgane, a cominciare da Thea (Cypriane Gardin) ed Elliot (Noé Vandevoorde), figlio di mezzo, dotato come la madre di un quoziente intellettivo superiore alla media. New entry è Jérémy Lewin nei panni di Thimothée Guichard, assunto per sostituire Morgane dopo le dimissioni volontarie, non riesce a resistere al suo fascino e, nonostante i tentativi di lei di farlo licenziare, se ne innamora perdutamente.

Dove eravamo rimasti

Il personaggio della geniale detective francese è nato dalla fantasia di Alice Chegaray-Breugnot, Stéphane Carrie e Nicolas Jean, da un'idea originale dello stesso Jean. Nelle due stagioni precedenti il pubblico l'ha vista farsi notare e promuovere, grazie alle sue doti investigative fuori dal comune, da addetta alle pulizie in una stazione di polizia a consulente della Direzione Interregionale della Polizia Giudiziaria di Lille. Donna dall'intuito geniale, spiritosa, resa tenace dalle difficoltà della vita, Morgane ha un carattere difficile, è straripante, a volte irritante e, questione non da poco per chi lavora nelle forze dell'ordine, è insofferente verso l'autorità. Spesso nel lavoro entra in conflitto con le rigidità delle procedure investigative e soprattutto con il suo capo, il detective Karadec, un uomo serio che segue metodi di indagine tradizionali. Sin dal primo incontro tra Morgane Alvaro e Adam Karadec si è creato un rapporto controverso di stima reciproca, ma anche di forti contrasti e attrazioni latenti. La seconda stagione si è conclusa con Morgane che è finalmente riuscita a conquistare l'ispettore Karadec con un bacio appassionato nell'ultima puntata. Nello stesso tempo però ha scoperto che Romain, il suo compagno ritenuto morto e scomparso quindici anni prima, vive con una donna in Inghilterra. Ma questo non sarà l'unico ostacolo nella relazione tra i due: Karadec, infatti, è fidanzato con Roxane Ascher, l'affascinante investigatrice che nel corso della seconda stagione è stata gravemente ferita, riuscendo poi a superare il coma.