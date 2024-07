Calcutta vs Morgan: "Minacciava di pubblicare contenuti intimi sulla mia ragazza". La reazione di Warner e Rai

Siamo abituati alle follie di Morgan, dall'affaire Bugo ai problemi col fisco, ma questa volta il cantautore è rimasto implicato in una faccenda ben più sgradevole, che dopo tre anni di stallo ha richiesto una presa di posizione forte.

La denuncia di Angelica Schiatti e l'intervento di Calcutta

Oltre alle varie litigate negli show televisivi, contestazioni pubbliche e problemi economici di vario genere, alla lista dei problemi legati alla figura di Morgan da circa quattro anni a questa parte si è aggiunta anche una denuncia per molestie da parte di Angelica Schiatti, attuale fidanzata del cantante Calcutta. Il tutto sarebbe cominciato a causa di alcune minacce lanciate dal cantautore verso la ragazza, il quale avrebbe avuto la malsana intenzione di diffondere sul web alcuni contenuti espliciti riguardanti lei. Attualmente però il processo giudiziario non ha compiuto alcun passo in avanti.

Adrian, Morgan e la drammatica confessione ad Adriano Celentano sul suicidio del padre

Di recente sui social è stata fatta una dichiarazione da parte di qualcuno che conferma, senza lasciare nessun dubbio, la versione della Schiatti. Le parole sono quelle di Calcutta, il quale ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram in cui ci ha tenuto a precisare quanto, in tutto questo tempo, la situazione li stia opprimendo e preoccupando, molto più di quanto gli stessi giornali e siti online possono far trasparire agli occhi del pubblico.

Il ragazzo non ha solo denunciato Morgan, ma ha anche pubblicamente preso le distanze da Warner Music Italia per aver offerto un contratto a Morgan, tanto da aver dichiarato di voler tagliare ogni ponte con la società, al punto di "non voler vedere nessun dipendente a un suo concerto o salutare uno di essi per strada".

Le conseguenze per Morgan

Le reazioni in merito alla questione non si sono fatte attendere, ed ecco che alla luce dei fatti più recenti, non solo Warner ma anche Rai hanno deciso di prendere le distanze da Morgan, in modo da non essere coinvolti nella questione. Sui propri profili di X quindi, Warner Music Italia ha deciso di interrompere il rapporto contrattuale attualmente in vigore con l'ex Blu Vertigo.

Dall'altro lato, sempre sulla medesima piattaforma, anche Selvaggia Lucarelli è intervenuta nella vicenda, elogiando il comportamento di Calcutta, sottolineando come mai prima d'ora un uomo e un artista sia sia esposto così in difesa di una donna.

Qui sotto potete leggere il post su X che riassume tutta la vicenda.