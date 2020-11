Morgan, l'ex Jessica Mazzoli accusa: "Mi ricatta, chiede foto hot in cambio di soldi”

L'ex di Morgan, Jessica Mazzoli, ha confessato a Nuovo che il cantante, per mandarle i soldi degli alimenti della figlia, le chiede in cambio foto hot.

Morgan chiede a Jessica Mazzoli di inviare foto hot in cambio dei soldi per gli alimenti: i due hanno una figlia e, secondo le dichiarazioni della Mazzoli al settimanale Nuovo, l'ex Bluevertigo la ricatterebbe chiedendole foto del seno nudo rifatto.

Alcuni giorni fa il rapper Diablo Baby, attuale compagno di Jessica Mazzoli, aveva accusato su Instagram Morgan di aver inviato foto sconce all'ex concorrente di X Factor: " da quando la conosco che non faccio altro che vedere messaggi sconci, richieste inappropriate, invece di prenderti la tua responsabilità da padre, quello che saresti. Non fai altro che mandare messaggi di me..da, richieste inappropriate alla mia donna, a mia moglie, hai capito? E tu saresti quello che si è candidato come sindaco? Ma che sindaco dovresti fare, ma vai a rubare!".

Jessica Mazzoli e Morgan si sono conosciuti a X Factor nel 2011, sono stati insieme per due anni ed hanno una figlia di nome Lara, che oggi ha otto anni. La Mazzoli in un'intervista al settimanale Nuovo ha confermato le accuse di Diablo Baby entrando nello specifico: "Da quando mi sono rifatta il seno, a gennaio lui mi chiede di mandargli foto a petto nudo. Già in passato mi mandava delle foto delle sue parti intime e voleva che io ricambiassi. Stavolta però ho ceduto".

La cantante, che oggi ha 29 anni, spiega perché si è piegata al ricatto: "Gli ho mandato quella foto perché se non lo avessi fatto non mi avrebbe mandato i soldi del mantenimento. Era un ricatto sottile, ma se non assecondavo dovevo rincorrerlo per un bonifico. So che sarò criticata, ma l'ho fatto solo per mia figlia",

La forza del rapporto con il rapper ha dato a Jessica il coraggio di uscire da questo gioco perverso ed ha annunciato che chiederà la custodia della figlia: "Da quando sono legata a Diablo Baby ho capito che era tutto sbagliato. Io lo amavo.... A 21 anni non fai un figlio se non ami. Mi sono dovuta 'ripulire' da questo sentimento e oggi mi sento forte. Chiederò l'affidamento di Lara. È una situazione insostenibile: serve la firma di Morgan per qualsiasi cosa riguardi la bimba e io voglio uscire da questo meccanismo umiliante. Non voglio sentirlo più. Deve solo versare a mia figlia quanto dovuto".