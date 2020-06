Morgan: “Ho bisogno di disintossicarmi. Vorrei farlo con le telecamere addosso"

Morgan chiede aiuto: ha bisogno di disintossicarsi. Nonostante la buona volontà, il cantante è ricaduto nella dipendenza da droga. La confessione shock arriva sulle pagine del settimanale Oggi che ha ottenuto un'intervista esclusiva con il protagonista, nel bene e nel male, di Sanremo 2020.

Sembra passata un'eternità da quando Bugo ha abbandonato il palco di Sanremo, lasciando solo Morgan tra lo sconcerto divertito del pubblico. Il cantante sta attraversando un periodo "allucinante", come si legge nell'intervista rilasciata ad Oggi. Morgan ha dato alle stampe un libro di prossima uscita 'Essere Morgan. La Casa Gialla', il suo malessere interiore lo descrive così "Oggi potrebbe aiutarmi solo una cura disintossicante. E vorrei le telecamere addosso, in modo tale che potesse essere vista da tutti; così i miei detrattori non avrebbero più niente da dire. Basta".

Morgan aveva iniziato a disintossicarsi, poi la rottura con la sua ex Angelica lo ha spinto di nuovo verso la dipendenza: "Per dire la verità la stavo facendo, è l'unica che era riuscita a convincermi... Mi ha lasciato come un cane, e io sono ricaduto. Questa è la verità. Finché c'era lei ce la facevo, ce la stavamo facendo. Con dei medici che mi seguivano, e che poi mi han detto che dovevo riuscirci da solo. E ora? Sono molto demoralizzato, abbattuto, mi è venuta a mancare la molla, lei era il mio riferimento spirituale. Ovvio che uno deve farcela autonomamente, ma questo mi ha dato una mazzata pazzesca". L'ex frontman dei Bluvertigo è alla ricerca di motivazioni: "Perciò dico: accendiamo le telecamere. Ho bisogno di una motivazione, così non posso ingannare il pubblico. Vorrei documentare passo per passo che sto uscendo dalla dipendenza, già da adesso... Ci vuole forza, lo so. Ma io sono come Cristo, ho una forza pazzesca".