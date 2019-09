Morgan Freeman è in realtà Jimi Hendrix? La teoria che è tornata virale

Morgan Freeman sarebbe Jimi Hendrix secondo una teoria, anche se nessuno lo sa, anche se l'anagrafe dice che non sono nati nello stesso giorno o nello stesso anno, anche se uno è morto e l'altro no.

Se non è la prima volta che vi trovate a leggere una cosa del genere è perchè in effetti la supposizione gira in rete ormai da tempo e sembra destinata a fare lunghi giri per poi tornare, anno dopo anno, in cima agli interessi del web. Qual è il segreto della sua longevità? Essenzialmente il fatto di non essere mai stata pubblicamente smentita dall'unico diretto interessato che potrebbe farlo.

Certo non poggia su solide basi: chi pensa che Morgan Freeman sia Jimi Hendrix, a dispetto della morte di quest'ultimo avvenuta nel 1970, lo fa essenzialmente perchè i due si somigliano moltissimo.

Non solo: non sembra casuale, infatti, che la carriera cinematografica di Morgan Freeman sia ufficialmente iniziata nel 1971, a un anno dalla morte di Hendrix. Qualcuno allora si è chiesto: e se Jimi Hendrix avesse deciso di cambiare vita e mestiere, fingendo di essere morto solo per "rinascere" come Morgan Freeman? A questo basterebbe rispondere che, seppur non al cinema, l'attore premio Oscar per Million Dollar Baby era stato per esempio accreditato in uno spettacolo e in un film televisivi rispettivamente nel 1969 e nel 1970, oltre ad aver svolto numerosi altri lavori negli anni precedenti tutti documentati, e non uno in cui non si fosse presentato con i suoi veri nome e cognome. Senza voler neppure nominare la differenza d'età tra i due, documentata anche questa dall'anagrafe (Freeman è nato nel 1937, Jimi Hendrix nel 1942).

Ma sembra che nulla basti per controbattere a quelli che i sostenitori della pazza idea chiamano "fatti incontestabili", come la bravura dell'attore con la chitarra, il fatto che abbia condotto una serata in onore di Hendrix. Ed è a questo punto che una delle più folli teorie del mondo si tinge di giallo: qualcuno infatti continua a trovare "misteriosa" la breve avventura di Hendrix nell'esercito americano, arrivando a sostenere che, in realtà, il chitarrista più famoso della musica rock fosse una spia, subito scoperta e rispedita al mittente. Vero nome della spia: Morgan Freeman!

Di fronte a tanto, contestare con qualche argomento ancorato nella realtà sembra cosa alquanto inutile.