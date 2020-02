Morgan: Bugo ha il Coronavirus: la battutaccia a Live - Non è la D'Urso

Morgan nella puntata sull'emergenza Coronavirus fa una pessima battuta su Bugo. Il cantante è stato di nuovo ospite de Live - Non è la D'Urso dove Iva Zanicchi gli ha ribadito di non credere al loro litigio.

Morgan continua a girare per gli studi televisivi grazie alla litigata con Bugo sul palco di Sanremo. Ieri è stato ospite nuovamente di Barbara D'Urso insieme ad Iva Zanicchi. La cantante non crede affatto che i due colleghi abbiano realmente litigato sul palco dell'Ariston, in molte occasioni ha detto "tra i due era tutto preparato". La conduttrice allora le ha chiesto di spiegarle i motivi "Perché dici che erano d'accordo?", Morgan ha quel punto le ha voluto rubare la scena con una battuta di cattivo gusto "Perché Bugo ha il Coronavirus! No, scherzo".

La Zanicchi, sollecitata da Barbara, ha rdibadito il concetto espresso anche durante la trasmissione di Pietro Chiambretti, 'CR4 - La Repubblica delle Donne'. Per lei Morgan si è inventato tutto per non passare nel dimenticatoio come ultimo classificato: "La performance è stata penosa. Lui era stonatissimo, quindi ho pensato: Morgan fa Sanremo, si mette in gioco però passa un po' così, in sordina".

Nel frattempo Bugo dice che non ha nessuna intenzione di fare pace con lui, Morgan, punzecchiato dalla D'Urso gli risponde: "La sua esibizione era imbarazzante. Lui non la sapeva cantare la canzone di Sergio Endrigo. Non gliene è mai fregato nulla di mettersi lì a impararla". Poi Morgan attacca nuovamente il management dell'ex amico "È vittima di gente che gli ha fatto credere che poi sarebbe diventato famoso. Ha avuto successo grazie al mio gesto disperato. Grazie a questo va in classifica e ha ancora la stupidità di non dire grazie"