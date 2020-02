Morgan: all'asta su eBay il foglio con il testo sbagliato di Sincero

Le brutte intenzioni, la maleducazione... e l'opportunità: Morgan ha messo in all'asta su eBay il foglio sul quale aveva scritto il testo sbagliato di Sincero, la canzone che ha portato in coppia con Bugo a Sanremo 2020.

Sul foglio in questione, che è stato mostrato in diretta a Live - Non è la d'Urso il 16 febbraio 2020, è stampata parte del testo originale di Sincero sul quale sono state poi scritte a penna (e cancellate) le nuove parole del brano modificato, quello che ha fatto arrabbiare Bugo costringendolo ad abbandonare il palco dell'Ariston.

Morgan e Bugo a Sanremo 2020

Questo il testo sbagliato di Sincero: "Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Certo disordine è una forma d'arte, sai solo coltivar l'invidia. Tu ringrazia il cielo che sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro. Questo sono io" Sul foglio messo in vendita però, dal testo manca l'ultima frase.

Al momento in cui scriviamo l'asta su è eBay è arrivata a 3.009 euro e fino alla data in cui si chiuderà l'asta, il 22 febbraio, potrebbe salire. Il ricavato sarà devoluto interamente in beneficenza. Se siete interessati, a questo link potete fare la vostra offerta per il foglio di Morgan a Sanremo.