Morena Baccarin star del thriller The Beast

Morena Baccarin sarà la protagonista del thriller The Beast, progetto che verrà diretto da Espen Sandberg, co-regista di Kon-Tiki.

L'attrice ritornerà quindi sul set dopo la realizzazione di The Good House, film con star Sigourney Weaver, e le riprese della seconda stagione di Twilight Zone.

Il film si basa sulla sceneggiatura firmata da Aaron W. Sala e racconta la storia di una donna che sopravvive a un disastro aereo e si ritrova bloccata su un'isola apparentemente deserta dell'Oceano Pacifico. La donna interpretata da Morena Baccarin dovrà quindi lottare per tornare dai suoi figli, affrontare i propri demoni interiori e affrontare una vera minaccia di proporzioni inimmaginabili. Le riprese inizieranno alla fine di marzo in Nuova Zelanda.

Espen Sandberg ha dichiarato: "Per Me The Beast è una storia su una donna che deve uscire dalla sua mentalità da vittima trovando la propria forza inferiore e il coraggio per lottare per se stessa e riprendere il controllo sulla propria vita. Si tratta di una storia sulla sopravvivenza, a livello psicologico e fisico che credo intrigherà, elettrizzerà e spero ispirerà il pubblico".