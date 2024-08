Morena Baccarin vorrebbe vestire i panni della Catwoman del DCU

Morena Baccarin non è nuova ai ruoli nei fumetti: oltre a interpretare Leslie Thompkins in Gotham, ha recitato anche in The Flash, ha doppiato diversi personaggi animati della DC e ha avuto un ruolo ricorrente come Vanessa nella trilogia di Deadpool.

Recentemente abbiamo visto l'attrice in Deadpool & Wolverine, anche se non nel ruolo di Copycat, il personaggio mutante di Vanessa nei fumetti.

Parlando al FAN EXPO Canada questo fine settimana, l'attrice ha detto ai fan che non ritiene che la storia del personaggio sia finita dopo il recente trequel. Non solo è disposta a tornare per i futuri progetti del MCU, ma Baccarin ha confermato che le piacerebbe interpretare una variante di Vanessa, Copycat.

La nuova Catwoman del DCU?

Per quanto riguarda un potenziale ruolo nella DC, sempre durante lo stesso evento la star di Firefly ha confermato di voler interpretare Catwoman (un ruolo per il quale ha espresso interesse in diverse occasioni). Sarà la Selina Kyle del DCU?

Parlando dell'Universo DC, ha aggiunto: "Ci sono personaggi fenomenali in entrambi gli universi. Ho amato fare Gotham quando ne ho avuto la possibilità, ma sì, mi piacerebbe interpretare Catwoman. Credo che, per me, si tratti di un personaggio femminile molto forte".

Oltre a Ryan Reynolds e Hugh Jackman nei ruoli principali, Deadpool & Wolverine vede il ritorno di Morena Baccarin (Vanessa), Leslie Uggams (Blind Al), Rob Delaney (Peter), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead) e Shioli Kutsuna (Yukio) nei rispettivi personaggi. A loro si aggiungono le new entry del franchise Emma Corrin (The Crown) e Matthew Macfadyen (Succession), che interpreteranno un agente televisivo e la controparte malvagia di Charles Xavier, Cassandra Nova.

La sinossi di Deadpool & Wolverine recita: "I Marvel Studios presentano il loro errore più significativo fino ad oggi - Deadpool & Wolverine", si legge nella nuova sinossi. "Uno svogliato Wade Wilson si affanna nella vita civile. I suoi giorni come mercenario moralmente flessibile, Deadpool, sono alle spalle. Quando il suo mondo natale si trova di fronte a una minaccia esistenziale, Wade deve indossare di nuovo i panni di un riluttante ancora più riluttante... riluttante? Più riluttante? Deve convincere un riluttante Wolverine a... Ca*o! Le sinossi sono così fttutamente stupide".