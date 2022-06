Morbius 2: Jared Leto legge una finta sceneggiatura e ironizza sui meme social (VIDEO)

In un video umoristico condiviso sui social, Jared Leto, star di Morbius, legge la finta sceneggiatura di uno pseudo sequel, sottotitolata "It's Morbin' Time", riferimento ironico ai meme che riguardano il primo film della Sony.

Terzo film della linea di spinoff Marvel targati Sony, incentrati sugli avversari di Spider-Man (dopo Venom del 2018 e Venom: La furia di Carnage del 2021), Morbius è stato presentato in anteprima nelle sale nei giorni a cavallo tra i mesi di marzo e aprile. Il film vede Jared Leto nei panni di Michael Morbius, un medico che, nel tentativo di curare la sua rara malattia del sangue, si trasforma in un vampiro. Creato da Roy Thomas e Gil Kane, Morbius "the Living Vampire" è stato originariamente introdotto come cattivo in Amazing Spider-Man #101 del 1971.

Il film diretto da Daniel Espinosa è stato bocciato in maniera unanime dalla critica internazionale, raccogliendo un punteggio di 3,8 su 10 per quanto riguarda il sito di Rotten Tomatoes. Nonostante ciò, Morbius è stato protagonista di una "rinascita di interesse" grazie a vari meme circolati sui social. Forse l'esempio più notevole è la frase "It's morbin' time", che è stata citata centinaia di volte sui social media, nonostante non sia mai stata pronunciata nel film stesso. L'hashtag #MorbiusSweep è stato utilizzato anche per sottolineare i risultati fittizi del film. Inoltre, varie modifiche di immagini e video hanno fatto sì che il Morbius di Leto venisse inserito in contesti paralleli come Doctor Strange nel Multiverso della Follia e Better Call Saul. Evidentemente, meme di questa natura non sono passati inosservati allo stesso Leto, il quale ha condiviso sui social il video con cui ironizza proprio sul materiale prodotto dai fan.

Nel video in questione, lo stesso Leto legge quella che apparentemente è la sceneggiatura di un nuovo film incentrato sul personaggio Marvel. Il fronte del documento recita: "Morbius 2: It's Morbin' Time". Lo sceneggiatore accreditato è "Bartholomew Cubbins", che è semplicemente uno pseudonimo usato da Leto. Ricordiamo che, almeno per il momento, Sony Pictures non ha ancora annunciato ufficialmente nulla che riguardi un potenziale sequel di Morbius.