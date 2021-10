Moonfall: le nuove foto del film di Roland Emmerich

Moonfall è il nuovo disaster movie diretto da Roland Emmerich in arrivo il 3 febbraio 2022 nelle sale italiane grazie a 01 Distribution, e online sono state condivise delle nuove foto.

Gli scatti mostrano gli astronauti interpretati da Halle Berry e Patrick Wilson, ma anche lo scienziato affidato a John Bradley.

Moonfall: una foto del film

Il progetto Moonfall, diretto da Roland Emmerich, può contare su un cast stellare composto Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Michael Peña, Charlie Plummer, Kelly Yu, e Donald Sutherland.

Moonfall: John Bradley in una foto del film

Moonfall: una foto del film di Roland Emmerich

Moonfall: una foto del film

Moonfall: una foto del film

Moonfall: Halle Berry e Patrick Wilson in una foto del film

Moonfall: una foto del film di Roland Emmerich

Moonfall: una foto del film di Roland Emmerich

La sinossi ufficiale del film, scritto, diretto e prodotto dal regista di Independence Day, The Day After Tomorrow, e 2012, recita: "Una misteriosa forza è riuscita a far uscire la luna dalla sua orbita e a metterla in rotta di collisione con la terra. A poche settimane dall'impatto, con il mondo sull'orlo della distruzione, la dirigente ed ex-astronauta della NASA Jo Fowler (interpretata da Halle Berry) riesce a trovare una soluzione per salvare il pianeta."

La trama anticipa: "Solo un astronauta conosciuto in passato, Brian Harper (Patrick Wilson) e il cospirazionista K.C. Houseman (John Bradley) sono disposti a crederle. Questo trio di eroi improvvisati organizza così una missione impossibile nello spazio, lasciando indietro tutti coloro che amano, solo per scoprire che la luna, in realtà, non è quello che pensavamo che fosse."