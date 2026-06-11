Montmartre, stasera su Canale 5 la seconda puntata: lo spogliarello scandaloso mette a rischio il cabaret

Tornano gli amori scandalosi e i drammi della Belle Epoque stasera su Canale 5 alle 22:00 con la seconda puntata di Montmartre, la serie francese ambientata nella Parigi del 1899.

E tornano i suoi tre giovani protagonisti: Céleste Tessandier, una ballerina di cancan, Arsène Larcourt, erede di una facoltosa famiglia industriale, ribelle e apertamente omosessuale, e infine Rose Joubert, giovane lavandaia costretta dal fidanzato a lavorare in un bordello.

Montmartre: la trama e le anticipazioni dell'11 giugno

Dopo aver creato scandalo con il suo primo spogliarello, Céleste si ritrova al centro del successo del cabaret gestito da Youri, diventando rapidamente una delle attrazioni dell'Éléphant Rose. Ma la notorietà porta con sé nuove pressioni: il locale è finito nel mirino delle autorità e rischia la chiusura dopo lo scandalo, mentre il ministro osserva con crescente severità ciò che accade a Montmartre.

Nel frattempo, le vite dei protagonisti si intrecciano sempre più. Rose entra in contatto con il conte Charles, un affascinante nobile che vive in un castello insieme alla madre, mentre Arséne si lascia conquistare dal pugile Octave, trascinato in un mondo fatto di ambizione e desideri pericolosi.

Nel primo episodio in onda questa sera, Céleste prova a salvare l'Éléphant Rose ideando un numero capace di rilanciare il cabaret e allontanare la minaccia della chiusura. Parallelamente, Arsène decide di partire per l'America, ma viene fermato dalla sorella adottiva Augustine, che gli chiede aiuto per ritrovare Octave, il suo amante scomparso.

Rose, intanto, sceglie di allontanarsi dal bordello per posare per un pittore sconosciuto di Montmartre, nonostante le resistenze e gli avvertimenti di Céleste.

Nel secondo episodio, il poliziotto Léon accetta di farsi accompagnare da Céleste a Saint-Loup per indagare sull'omicidio del padre, aprendo una nuova linea investigativa. Sullo sfondo, Octave e Arsène inseguono il loro sogno di costruire un motore elettrico e, per finanziare il progetto, organizzano un incontro di boxe clandestino.

Intanto Rose, convinta di aver trovato un rifugio sicuro accanto a Charles, scopre una verità inattesa sulla sua identità. Una rivelazione destinata a cambiare completamente il suo destino.

Oltre che su Canale 5, Montmartre è visibile anche in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare anche i due episodi già andati in onda la scorsa settimana.