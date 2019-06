"Montalbano? Un terrone che ha rotto": Vittorio Feltri su Andrea Camilleri malato accende la polemica

Il Commissario Montalbano è "un terrone che ci ha rotto i coglioni": così Vittorio Feltri ha parlato del personaggio di Andrea Camilleri, attualmente ricoverato in gravi condizioni.

Il giornalista Vittorio Feltri da tempo ormai fa parlare di sé solo grazie alla sue provocazioni televisive e cartacee. Ieri, sulle pagine quotidiano Libero di cui è direttore dal maggio del 2016, ha pubblicato un "coccodrillo" su Andrea Camilleri, lo scrittore attualmente in gravi condizioni e che da alcuni giorni lotta per la vita in Ospedale dopo essere stato colpito da un arresto cardiaco. In questo epitaffio anticipato scrive "Non riusciva a capire che il marxismo era già marcio ancor prima di imporsi. E quando esso si rivelò una bufala e svanì quale neve al sole, Andrea non ebbe la forza di riconoscerne il fallimento brutale. Rimase rosso ma non di vergogna. Egli ha rivendicato fino all'ultimo la sua adesione al bolscevismo. Tuttavia l'arte non ha bandiere, e quella di Camilleri va riconosciuta per quello che è: mirabile. Non tutta, ma quasi. Oggi, di fronte alla probabilmente prossima fine, riconosciamo allo scrittore ogni merito tecnico e a lui ci inchiniamo. L'unica consolazione per la sua eventuale dipartita è che finalmente non vedremo più in televisione Montalbano, un terrone che ci ha rotto i coglioni almeno quanto suo fratello Zingaretti, segretario del Partito democratico, il peggiore del mondo".

Il Commissario Montalbano: Luca Zingaretti in una scena dell'episodio Un diario del '43

Il riferimento al Commissario Montalbano ed al suo essere un terrone che ci ha rotto i coglioni ha fatto infuriare giornalisti, scrittori e non solo. I giornalisti Paolo Borrometi e Sandro Ruotolo si sono autosospesi dall'Ordine Nazionale dei Giornalisti perché "ci consideriamo incompatibili con l'iscrizione all'albo professionale di Vittorio Feltri". Lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni sulla sua pagina di Facebook Ha scritto "per avere "i cog... rotti bisogna averli. E se fosse lei ad averli rotti a tutti? Che vigliacco a dirlo adesso, che non può rispondere. Ma ci siamo noi. Ci siamo noi". Su Twitter l'hashtag #Feltri è diventato primo nei trend topic con commenti molto pesanti sull'ex direttore de L'indipendente.

Anche molti politici hanno attaccato Vittorio Feltri che si è giustificato dichiarando "questa comunque è una opinione personale e scherzosa, in me Andrea Camilleri suscita ammirazione, è un grande scrittore, e bisogna ricordare che la lingua italiana è nata in Sicilia, solo dopo abbiamo adottato quella Toscana. E i siciliani parlano meglio di qualunque altro italiano. E scrivono meglio degli altri italiani".

Nel frattempo le condizioni di Andrea Camilleri, "continuano a rimanere stazionarie ma critiche" come recita l'ultimo bollettino medico dei dottori dell'ospedale Santo Spirito di Roma dove lo scrittore siciliano è ricoverato da qualche giorno.