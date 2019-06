Andrea Camilleri ricoverato per un arresto cardiaco

Andrea Camilleri è stato ricoverato per un arresto cardiaco. A darne notizia è stato pochi minuti fa il Corriere della Sera.

Dalle prime informazioni trapelate dall'ospedale di Santo Spirito di Roma, dove è stato immediatamente trasportato, Andrea Camilleri sarebbe stato immediatamente rianimato dai medici al suo arrivo nella struttura.

Il "papà" del commissario Montalbano, 94 anni il prossimo settembre, oltre che per i suoi ormai celebri e amatissimi romanzi, è anche conosciuto come drammaturgo, docente - all'Accademia d'Arte drammatica Silvio D'Amico di Roma - e, dall'anno scorso, di nuovo come attore per un'occasione molto speciale: l'interpretazione delle sue "Conversazioni con Tiresia" nel teatro greco di Siracusa.