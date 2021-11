Monster High: svelato il cast del film musical live-action prodotto per Nickelodeon

Monster High diventerà un film tv live-action di genere musical e Mattel e Nickelodeon hanno ora annunciato il cast del progetto.

Alla regia del lungometraggio ci sarà Todd Holland, coinvolto anche come produttore esecutivo del progetto.

Al centro della trama ci sarà Clawdeen Wolf, ruolo affidato a Miia Harris, nata per metà umana e per metà licantropo. La giovane arriva nella sua nuova scuola, il liceo Monster High, e stringe rapidamente amicizia con le sue compagne di scuola Frankie Stein e Draculaura, parti affidate a Ceci Balagot e Nayah Damasen. Per la prima volta nella sua vita, Clawdeen pensa di aver finalmente trovato un posto in cui si trova bene e può essere realmente se stessa, nonostante debba mantenere il suo lato umano un segreto. Quando un progetto malvagio che ha lo scopo di distruggere Monster High minaccia di rivelare la sua vera identità, Clawdeen deve imparare ad accettare il suo cuore da vero mostro e trovare un modo per salvare la situazione.

Nel cast ci saranno anche Marci T. House, Scotch Ellis Loring, Steve Valentine, Jy Prishkulnik, Lina Lecompte, Justin Derickson, Lilah Fitzgerald e Nasiv Sall.

Le riprese del film scritto da Jenny Jaffe, Greg Erb e Jason Oremland inizieranno nelle prossime settimane a Vancouver, in vista di un debutto nel 2022 su Nickelodeon.