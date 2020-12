Un misterioso monolite appare in Romania dopo la scomparsa di quello avvistato in Utah

Un monolite quasi uguale a quello scomparso pochi giorni fa nel deserto dello Utah è stato avvistato in Romania il 26 novembre.

Il sito del Mirror ha infatti pubblicato una foto che mostra l'installazione apparsa nella città di Piatra Neamt, sulla collina di Batca Doamnei, e a pochi metri da una fortezza considerata un monumento storico.

Le autorità sostengono che per posizionare il monolite dovebbe essere stato chiesto il permesso del Ministro della Cultura in Romania, considerando che i resti della fortezza distrutta sono un'area protetta.

Il monolite nel deserto dello Utah è scomparso e nessuno sa che fine abbia fatto

Lo strano oggetto metallico ha un'altezza di 4 metri e uno dei lati è posizionato di fronte al Monte Ceahlau, uno dei promontori più famosi della Romania e considerata una delle meraviglie naturali della nazione. Attualmente in Romania è iniziata un'indagine per inviduare l'identità della persona responsabile della strana apparizione e le autorità hanno sottolineato: "L'oggetto è situato su una proprietà privata, ma non sappiamo ancora chi sia il proprietario del monolite che è in un'area protetta su un sito archeologico. Prima di installare qualcosa lì, avevano bisogno del permesso e dell'approvazione del Ministro della Cultura".

A differenza del primo monolite, quello apparso in Romania sembra avere un disegno sulla superficie.

Su Reddit, inoltre, si sostiene che l'oggetto fosse una parte della scenografia della prossima stagione di Westworld le cui riprese si sono svolte nell'area fino a pochi giorni prima.

Il mistero dei monoliti sembra però continuare e sarà interessante scoprire l'autore di queste originali installazioni.