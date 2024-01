Monkey Man: Dev Patel è una 'bestia' in cerca di vendetta nel trailer

L'attore, visto in The Millionaire e nei recenti corti di Wes Anderson, compie il suo debutto alla regia

Universal ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Monkey Man, che oltre a vedere Dev Patel protagonista costituisce anche il suo debutto alla regia. La pellicola è prodotta da Jordan Peele.

Patel è anche autore del soggetto e co-autore della sceneggiatura insieme a Paul Angunawela e John Collee (Master and Commander: Sfida ai confini del mare).

Il thriller d'azione, che segue la ricerca di vendetta di un uomo contro i leader corrotti che hanno assassinato sua madre e continuano a vittimizzare sistematicamente i poveri e gli impotenti, sembra avere un impatto notevole con un approccio visivo impressionante da parte di Patel. L'uscita della pellicola è fissata per il 5 aprile negli Stati Uniti.

Monkey Man, non il solito revenge movie

Ecco la sinossi: "Ispirato alla leggenda di Hanuman, un'icona che incarna la forza e il coraggio, Monkey Man vede Patel nei panni di Kid, un giovane anonimo che si guadagna da vivere in un fight club clandestino dove, notte dopo notte, indossando una maschera da gorilla, viene picchiato a sangue da combattenti più famosi in cambio di denaro. Dopo anni di rabbia repressa, Kid scopre un modo per infiltrarsi nell'enclave dell'élite criminale della città. Mentre il suo trauma infantile ribolle, le sue mani misteriosamente sfregiate iniziano una campagna esplosiva di vendetta per regolare i conti con gli uomini che gli hanno tolto tutto".

Nel corso della sua carriera d'attore, Patel ha collaborato con alcuni dei più grandi registi di Hollywood, da Danny Boyle per The Millionaire a M. Night Shyamalan per L'ultimo dominatore dell'aria, passando per David Lowery, che l'ha diretto in Sir Gawain e il Cavaliere Verde, e Wes Anderson, il quale lo ha voluto in diversi ruoli nei suoi recenti cortometraggi per Netflix.

Dev Patel: "Dopo The Millionaire è stato difficile avere ruoli interessanti"

Il primo trailer del film, interpretato anche da Sharlto Copley, Sobhita Dhulipala, Pitobash, Vipin Sharma, Ashwini Kalsekar, Adithi Kalkunte, Sikandar Kher e Makarand Deshpande, è disponibile di seguito.