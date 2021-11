Monica Vitti: stasera su Rai3 il documentario per i 90 anni dell'attrice

Stasera su Rai3 alle 21:10 va in onda Vitti d'arte, Vitti d'amore, il documentario su Monica Vitti in occasione dei suoi 90 anni.

Monica Vitti ha da poco festeggiato 90 anni e, stasera su Rai3 dalle 21:10, la sua vita e la folgorante carriera vengono ricostruite nel film documentario Vitti d'arte, Vitti d'amore, diretto da Fabrizio Corallo e prodotto da Dazzle Communication e Indigo Film con Rai Documentari.

Monica Vitti ne Il deserto rosso

Un racconto che ripercorre la carriera, le nevrosi e l'incontenibile vitalità di Monica Vitti attraverso le voci di chi l'ha conosciuta, amata ed eletta come fonte di ispirazione. Si parte dagli esordi teatrali, attraverso i primi film drammatici, che la videro diventare un'icona del cosiddetto cinema "impegnato", fino alla consacrazione a unica "mattatrice" della commedia all'italiana, capace di tener testa a colleghi come Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman e Nino Manfredi.

E ancora le collaborazioni, i legami sentimentali, l'esuberanza e la professionalità di una donna molto diversa da quella che spettatori e critica hanno amato e stimato sui set cinematografici e in palcoscenico, la cui leggenda sopravvive in una luce intatta agli occhi di un pubblico sconfinato che continua ad amarla incondizionatamente. La sua attenzione quasi maniacale ai dettagli, le sue insicurezze e la sua spavalderia di fronte alla macchina da presa, il suo impegno "gentile" e il fatto che abbia rappresentato, per le donne della sua epoca e delle epoche a venire, un esempio e un'aspirazione.

1962: Monica Vitti e Alain Delon in una immagine promozionale de L'eclisse

Le voci di chi l'ha conosciuta e ha lavorato con lei, e con lei si è trovato a dividere un set o un passaggio di vita, da Paola Cortellesi a Michele Placido, Enrico Vanzina, Citto Maselli, Barbara Alberti, Laura Delli Colli, Enrico Lucherini, Christian De Sica, Carlo Verdone, Pilar Fogliati, Sandro Veronesi, Giancarlo Giannini, raccontano chi è Monica Vitti. E poi critici, attori, registi e sceneggiatori contribuiscono a costruire il profilo senza pari di una donna di cinema come poche.