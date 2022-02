Monica Vitti: da Carlo Verdone a Fiorella Mannoia, le reazioni e i saluti sui social

Le reazioni sui social alla morte di Monica Vitti testimoniano per l'ultima volta quanto l'attrice italiana sia stata in grado di farsi amare da tutte le generazioni.

Da Carlo Verdone a Fiorella Mannoia e Miriam Leone, leggiamo le reazioni sui social alla morte di Monica Vitti, straordinaria artista in grado di entrare e rimanere nel cuore di intere generazioni di italiani con la sua ironia, il suo fascino, la sua classe e l'inconfondibile voce che la rendevano una delle attrici più amate del panorama italiano.

Quello che sembrava essere un semplice giorno infrasettimanale di inizio febbraio, si è rivelato il giorno in cui l'Italia intera ha fatto i conti con la scomparsa di Monica Vitti. L'attrice, tra le più brave, belle ed apprezzate di sempre, era malata da tempo ma in fondo nessuno poteva dirsi pienamente pronto a dirle addio, come dimostrano i tanti post comparsi sui social subito dopo la notizia della sua dipartita. Non poteva mancare il saluto di Carlo Verdone, che a Monica Vitti ha dedicato un intenso post su Facebook, accompagnato da una foto in bianco e nero che li ritrae insieme: "Monica Vitti ci lascia e con lei se ne va un'attrice di immenso spessore, gran carattere e forte personalità. In un cinema tutto o quasi al maschile lei ed Anna Magnani hanno rappresentato il talento femminile ai massimi livelli. Perfetta e credibile sia nel drammatico che nella commedia lascia un' eredità dura da colmare. Tutte le giovani attrici dovrebbero studiare le sue interpretazioni. Ne trarrebbero una grande, immensa lezione. Nella sua lunga malattia ha avuto accanto un uomo ammirevole, eccezionale: Roberto Russo. A lui il mio abbraccio più sincero e forte. Grazie Monica per tutto quello che ci hai dato. Nella risata e nella riflessione", si legge nel post.

Anche su Instagram continuano a crescere le testimonianze d'affetto. Bellissimom l'omaggio di Gianna Nannini, la quale ha scritto "Monica tanto non muore mai" ed ha condiviso il video di un suo duetto proprio con Vitti, sulle note di Fotoromanza.

"Buon viaggio verso l'Olimpo, divina creatura. Che la terra ti sia lieve. R.I.P. Monica Vitti" si legge sul profilo di Cristiana Capotondi, mentre senza parole sono rimasti Stefano Fresi e Caterina Guzzanti, i quali (almeno al momento) si sono limitati a condividere una foto dell'attrice, con l'emoji di un cuore spezzato. "Non ce n'è. Buio" ha invece scritto Alessia Barella, facendo intendere quanto grande sia il vuoto lasciato da Monica Vitti. "Un grande dolore", scrive invece Fiorella Mannoia sulle sue pagine social, mentre Miriam Leone ringrazia l'artista scomparsa per tutto ciò che ha trasmesso alle nuove generazioni di attrici: "A Monica Vitti... Grazie... Con amore, Miriam".

"Addio Monica mia", scrive Mara Venier sul suo profilo Instagram, aggiungendo tre cuori spezzati, mentre Valentina Lodovini ha scritto semplicemente "L'unica" a commento di una delle tante foto splendide che ritraggono Monica Vitti, così come ha fatto Valeria Solarino. Giulia Bevilacqua ha invece scritto: "Come si fa a dire addio a lei? Immensa Monica Vitti. Mi piange il cuore". "Monica. Creatura meravigliosa. Addio", si legge sulla pagina di Claudia Pandolfi, mentre Isabella Ferrari ha scritto: "Monica, per sempre".

Insomma, con la certezza che nelle prossime ore questi post non faranno altro che aumentare, così come il dispiacere di chi riguarderà sui media (o lo farà per la prima volta) il materiale di repertorio che testimonia il talento immortale di Monica Vitti, le reazioni sui social fanno comprendere ancora una volta quanto questa artista sia stata in grado di abbracciare tutte le generazioni di italiani che oggi la piangono in maniera unanime e che la porteranno sempre nel cuore.