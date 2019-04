Monica Vitti: in arrivo il film ispirato alla diva italiana!

La vita di Monica Vitti sarà protagonista di un progetto cinematografico di Roberta Torre dal titolo La ragazza dai capelli divini, film ancora in fase di scrittura.

Durante un'intervista con il quotidiano La Repubblica, la regista ha raccontato l'idea dietro alla sceneggiatura:

"Sono partita dall'idea di questa grande attrice che scompare grazie al fatto che un uomo che la ama profondamente si fa carico di proteggerne il ricordo, per non lasciare che vi si sovrapponga un'immagine sminuita. Per questa donna il vissuto è fatto di scene non montate e il compagno regista allora prende le immagini, i film, i periodi della vita e li monta in modo diverso facendole vivere, ogni volta, una vita diversa."

un ritratto di Monica Vitti

Già svelate le interpreti di Monica Vitti, che saranno - nella fase adulta - Elena Cotta, che è stata anche sua compagna di classe, e nella fase giovane Silvia Gallerano. Roberta Torre, regista di Tano da morire e l'ultimo Riccardo va all'inferno, ha dichiarato:

"Non ho cercato la somiglianza con la Vitti, perché non voglio farne l'imitazione. È un film liberamente ispirato, non didascalico... Non c'è nulla nel film che riguardi la vita attuale di Monica Vitti. Non ho mai cercato di incontrarla. Non ho intenzione di usare i veri nomi, piuttosto stiamo lavorando, con il co-sceneggíatore Cristian Ceresoli, sull'immaginario. Ci sono alcuni passaggi di carriera, ci sono i luoghi: girerò nella villa a conchiglia in Sardegna, la Binishell, che Antonioni fece costruire come regalo per lei e che ora è in rovina."