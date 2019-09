Monica Bellucci e Vincent Cassel insieme a Venezia 2019 per il film Irréversible (FOTO)

Monica Bellucci e l'ex marito Vincent Cassel di nuovo insieme ma solo per Venezia 2019 e per il film Irréversible, che è tornato in un festival con questa riedizione, 17 anni dopo aver esordito a Cannes.

Tra i due ex coniugi, separati dal 2013 dopo 14 anni di matrimonio, in conferenza stampa e sul tappeto rosso c'è il regista Gaspar Noé ma anche tanta freddezza e una palpabile tensione. Eppure Monica Bellucci era sbarcata a Venezia con grandi sorrisi, diventati improvvisamente più tirati prima dell'incontro con la stampa per l'"inversion intégrale" del film che li vide protagonisti nel 2002 (se volete saperne di più, trovate qui il nostro racconto della presentazione a Venezia 2019 di Irréversible). I due sono stati attentissimi a non farsi fotografare insieme e vicini in entrambe le occasioni in cui hanno sfilato davanti ai fotografi in Laguna, forse per rispetto verso le due figlie, verso la neo moglie di Vincent Cassel, Tina Kunakey, forse verso la privacy da sempre inseguita da Monica Bellucci.

Vincent Cassel, Gaspar Noé et Monica Bellucci, réunis pour la projection de la nouvelle version de #Irreversible à la #MostradeVenise 2019. pic.twitter.com/es2GzJyeg5 — Thierry Barnaud (@ThierryBarnaud) September 1, 2019

In conferenza stampa hanno ribadito di avere rapporti amichevoli, e Vincent Cassel si è lasciato andare a complimenti verso l'ex moglie - "Monica mi piace tanto come attrice" ha specificato -. Eppure sono stati in molti a leggere, almeno nella scelta di quell'abito per il red carpet, un vestito lungo griffato Dolce & Gabbana in pizzo rosso, sensualissimo, un po' di malizia da parte di Monica Bellucci, o almeno la volontà di ribadire che, a dispetto dell'età, dei tradimenti e del tempo che passa, la più bella è ancora lei.