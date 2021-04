Monica Bellucci e Guy Pearce nel thriller Memory con Liam Neeson

Monica Bellucci e Guy Pearce saranno i protagonisti di Memory accanto a Liam Neeson. Il thriller sarà diretto da Martin Campbell, già dietro la macchina da presa di Casino Royale, e si basa sul libro De Zaak Alzheimer scritto da Jef Geeraerts e sul film belga The Memory of a Killer diretto da Erik Van Looy.

L'adattamento americano è stato firmato da Dario Scardapane e al centro della trama di Memory c'è Alexis Lewis (Liam Neeson), un assassino esperto conosciuto per la sua precisione discreta. Quando Alex si rifiuta di completare un lavoro per una pericolosa organizzazione criminale diventa un obiettivo e deve andare alla ricerca di chi lo vuole morto. Gli agenti veterani dell'FBI Vincent Serra (Guy Pearce) e Linda Almistead (Taj Atwal), e il messicano Hugo Marquez (Harold Torres) sono chiamati a investigare sugli omicidi, situazione che li fa avvicinare ad Alex e al tempo stesso scatenare le ire della magnate in campo tecnologico Davana Sealman (Monica Bellucci). Alex ha la capacità di rimanere un passo in avanti rispetto agli altri, ma soffre di seri problemi di memoria, situazione che ha delle conseguenze su ogni loro azione, rendendogli difficile decidere di chi fidarsi.

Nel cast del progetto diretto da Martin Campbell ci sarà anche Ray Fearon, con un ruolo di cui non sono stati diffusi i dettagli.