Money Road: Enzo Miccio e il suo yacht sono la tentazione della penultima puntata, stasera su TV8 e SKY

Le strategie si complicano, le rivalità esplodono e le tentazioni diventano sempre più glamour a Money Road. Questa sera, giovedì 26 giugno alle 21.15 su Sky Uno e NOW (alle 21.30 in chiaro su TV8), va in onda il quinto episodio del reality condotto da Fabio Caressa che trasforma la sopravvivenza nella giungla in un vero e proprio gioco psicologico.

Dopo la puntata della scorsa settimana, la Compagnia delle Tentazioni è ormai divisa in due fazioni e le tensioni crescono a ogni passo. Ma non è solo la giungla malese a mettere alla prova i concorrenti: a pesare è anche e soprattutto la gestione del montepremi, che da 300.000 euro è già sceso a 218.300. Ogni cedimento ha un prezzo, ormai è chiaro, e il finale si avvicina.

Enzo Miccio tentazione luxury nella quinta puntata di Money Road

Enzo Miccio e Costantino della Gherardesca a Pechino Express

La sorpresa di questo episodio? Un tentatore fuori dal comune e molto temibile: Enzo Miccio. Ma dimenticate abiti da sposa e bon ton, stavolta Miccio accoglie i concorrenti su uno yacht extra lusso: piscina, DJ set, cena servita, camere con bagno e colazione vista mare. Un'esperienza da sogno... che potrebbe costare carissima. Riusciranno i componenti del gruppo a resistere alla tentazione salata del comfort?

Chi sono i temerari ancora in gioco

Dodici concorrenti, dodici profili diversi che danno vita a un gruppo eterogeneo e imprevedibile. C'è chi si affida all'istinto come Alessandro, 37 anni, e chi, come la 24enne Alice, punta tutto sulla lucidità. Alvise, 23 anni, content creator, studia tutti con attenzione e si muove con tattica.

C'è Benedetta, casalinga di Milano di 53 anni, che ha fatto della sua caparbietà un'arma; Danielle, atleta romana di 27 anni, non si ferma mai, mentre Enrico, ex imprenditore di Roma, 51 anni, è una mina vagante. Il più esperto è Francesco, 62 anni, ex dirigente torinese, voce autorevole e misurata. Grazia, invece, fruttivendola 37enne di Acireale, sa farsi valere con sincerità e grinta.

Il più giovane è Marco, stylist di 22 anni da Milano, che unisce stile e strategia. Roberta, 47 anni, ex manager romana, osserva, analizza, agisce, come anche Saveria, tatuatrice di 38 anni di Vellezzo Bellini. Chiude il cerchio Yaser, 35 anni, odontoiatra di Milano, riflessivo e rispettato da tutti.

Il gruppo, già provato dal caldo e dalle fatiche fisiche, deve ora affrontare il dilemma più grande: proteggere il premio o lasciarsi andare al richiamo irresistibile del lusso?o??

Il gran finale di Money Road si avvicina

Con il quinto episodio, Money Road si avvia verso il gran finale. Le prossime scelte saranno decisive: ci sarà un riavvicinamento tra i due gruppi o le rivalità continueranno a scavare un solco profondo? Appuntamento questa sera per scoprirlo.