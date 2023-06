Money in the Bank: la card completa del nuovo evento WWE

Seth Rollins vs Finn Bálor per il World Heavyweight Championship, la "Bloodline Civil War", i due match con le scale e molto altro. Una notte di grandi stelle, in diretta dalla 02 Arena di Londra.

Il calore dei fan europei per uno degli eventi più iconici in casa WWE: il 14° Money in the Bank è alle porte, a partire dalle 20 italiane (con l'inizio del kick-off) di sabato 1 luglio, direttamente dalla O2 Arena di Londra e disponibile sul WWE Network. Una notte in cui si esibiranno tantissime stelle, in un evento cruciale per le dinamiche attorno alle storyline principali. Ecco la card di Money in the Bank 2023.

Men's Money in the Bank Ladder Match: Nessuno fra i partecipanti di questo Money in the Bank è mai stato campione del mondo. Vuole provare a staccare la valigetta Logan Paul, che in Arabia Saudita era andato a un passo dalla vittoria del titolo contro Roman Reigns. Occhio però al veterano Nakamura, all'intelligenza di LA Knight e alle schegge impazzite Ricochet, Butch e Santos Escobar.

C'è anche Damien Priest, che negli ultimi tempi ha avuto delle frizioni con Finn Bálor. Magari, vincendo la valigetta che garantisce la possibilità di sfidare il campione in qualsiasi momento per un anno, potrebbe far cadere il Judgment Day.

Women's Money in the Bank Ladder Match: Grandissima incertezza nel match femminile con in palio la valigetta. La rivalità centrale è sicuramente quella fra Becky Lynch e Trish Stratus, con l'irlandese che ha consegnato la vittoria alla canadese contro Raquel Rodriguez, consentendo a Trish (per squalifica) di entrare a far parte della contesa. Occhi puntati anche sulle tensioni fra Bayley e Iyo Sky, sempre più ai ferri corti.

Seth "Freakin" Rollins vs Finn Bálor: Il visionario si è preso a Night of Champions il titolo che è stato re-introdotto dopo quasi 10 anni dall'ultima volta ed è ormai il volto di Monday Night Raw. È arrivata però la sfida del leader del Judgment Day, che ha ricordato la notte di SummerSlam 2016, quella in cui l'irlandese divenne il primo Universal Champion battendo proprio Rollins, per un regno che durò solo un giorno visto che "The Demon" si infortunò durante la contesa.

Completano la card lo scontro tra Cody Rhodes e Dominik Mysterio, l'Intercontinental Championship tra Gunther e Matt Riddle, e un match valevole per i Women's Tag Team Championship: le campionesse Ronda Rousey e Shayna Baszler contro Liv Morgan e Raquel Rodriguez.

Il main event di Money in the Bank

Una vera e propria "Civil War" all'interno della Bloodline: da una parte Roman Reigns e Solo Sikoa, dall'altra gli Usos.

La Bloodline è ormai totalmente implosa. Dopo la rottura con Jimmy Uso, anche Jey si è schierato dalla parte del fratello contro il Tribal Chief. "Diventerai un capo senza tribù", disse qualche mese fa Cody Rhodes a Roman, che adesso - oltre a Paul Heyman - ha in Solo Sikoa il suo unico alleato. Chi la spunterà in questo scontro familiare?