Mondiali 2026, Tom Cruise e Laura Pausini protagonisti della cerimonia di chiusura della finale

La finale della Coppa del Mondo 2026 non sarà soltanto un evento sportivo. Prima del calcio d'inizio, il New York New Jersey Stadium ospiterà una grande cerimonia di chiusura con protagonisti del cinema, della musica e del web.

La FIFA ha annunciato gli artisti e gli ospiti della cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026. Sul palco prima della finale ci saranno Tom Cruise, Laura Pausini, Robbie Williams, Nicole Scherzinger e IShowSpeed, mentre Jennifer Hudson interpreterà l'inno degli Stati Uniti.

Tra gli ospiti della cerimonia

La finale dei Mondiali 2026 si prepara ad andare ben oltre il calcio. L'ultimo atto della competizione, in programma il 19 luglio al New York New Jersey Stadium di East Rutherford, sarà accompagnato da una produzione pensata per trasformare l'evento in uno spettacolo capace di parlare a un pubblico globale, sulla scia dei grandi appuntamenti dell'intrattenimento americano.

Un ritratto di Tom Cruise

Per l'occasione la FIFA ha ufficializzato il cast della cerimonia che precederà il calcio d'inizio, riunendo personalità provenienti dal cinema, dalla musica e dal mondo dei creator digitali. Una scelta che conferma la volontà della federazione di fare della finale non soltanto il momento conclusivo del torneo, ma anche uno degli eventi televisivi più seguiti dell'anno.

Tra i nomi più sorprendenti figura quello di Tom Cruise, che prenderà parte allo show con un'apparizione speciale. La presenza dell'attore americano, reduce da una stagione cinematografica particolarmente intensa, aggiunge ulteriore richiamo internazionale a una cerimonia che punta dichiaratamente a superare i confini dello sport.

Accanto a lui saliranno sul palco Laura Pausini, Robbie Williams, Nicole Scherzinger e lo streamer IShowSpeed, protagonista negli ultimi anni di una crescita esponenziale nel panorama dell'intrattenimento online. La scelta di riunire artisti appartenenti a generazioni e pubblici differenti riflette la strategia della FIFA, che mira a coinvolgere spettatori provenienti da mercati molto diversi tra loro.

La produzione dello spettacolo è affidata a Balich Wonder Studio, realtà italiana già protagonista di alcune delle più importanti cerimonie internazionali degli ultimi anni. Il concept accompagnerà simbolicamente il percorso delle 48 nazionali che hanno partecipato al torneo, il primo nella storia della Coppa del Mondo ad adottare il nuovo formato allargato.

Una finale che guarda al modello del Super Bowl

Pochi minuti prima dell'inizio della partita sarà invece Jennifer Hudson a eseguire l'inno nazionale degli Stati Uniti. L'artista americana, tra le pochissime personalità dello spettacolo ad aver conquistato lo status di EGOT grazie alla vittoria di Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award, sarà protagonista di uno dei momenti più tradizionali della finale, destinato come sempre ad attirare milioni di spettatori davanti agli schermi.

Jennifer Hudson sul red carpet

La scelta di costruire un ricco programma di intrattenimento conferma come la FIFA stia guardando sempre più al modello del Super Bowl, trasformando la finale dei Mondiali in un appuntamento capace di unire sport, musica e cultura pop.

Il pubblico presente allo stadio potrà accedere già dalla mattinata a una serie di attività ed esperienze dedicate, mentre la cerimonia prenderà il via circa novanta minuti prima del fischio d'inizio.

Ma non sarà l'unico spettacolo previsto durante la giornata. Dopo la cerimonia arriverà anche l'halftime show. L'edizione 2026 della Coppa del Mondo introdurrà infatti anche un vero e proprio halftime show, un debutto storico per il torneo.

Lo spettacolo dell'intervallo sarà curato da Chris Martin, frontman dei Coldplay, e vedrà alternarsi sul palco alcuni dei nomi più popolari della musica internazionale. Tra gli artisti già annunciati figurano Justin Bieber, Madonna, Shakira e Burna Boy, insieme ad altri ospiti che saranno svelati nelle prossime settimane.