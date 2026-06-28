Mondiali 2026: Sudafrica-Canada stasera in Tv e streaming: orario e dove vedere il match

A Los Angeles si apre la fase a eliminazione diretta del Mondiale. Canada e Sudafrica inseguono uno storico approdo agli ottavi: probabili formazioni, dove vedere la partita e tabellone dei sedicesimi di finale.

Dopo la conclusione della fase a gironi, il Mondiale 2026 entra nel vivo con l'inizio della fase a eliminazione diretta. Ad aprire il programma dei sedicesimi di finale sarà la sfida tra Canada e Sudafrica, in programma questa sera a Los Angeles con calcio d'inizio alle ore 21 italiane. In palio c'è il primo pass per gli ottavi di finale di un torneo che, con il nuovo format a 48 squadre, propone per la prima volta i sedicesimi di finale.

Sudafrica-Canada: orario, diretta TV e streaming del primo match a eliminazione diretta

Questa sera, alle ore 21:00 italiane (le 12:00 locali), il Los Angeles Stadium (SoFi Stadium) ospiterà Sudafrica-Canada, La partita sarà visibile In chiaro su Rai 1 e in streaming gratuito sulla piattaforma RaiPlay, accessibile da smart TV, PC, tablet e smartphone. La gara sarà disponibile in streaming anche su DAZN per gli abbonati alla piattaforma.

La sfida di stasera porta con sé un sapore del tutto speciale e storico per il calcio di entrambi i Paesi. Per la prima volta nella loro storia, infatti, sia il Sudafrica che il Canada sono riusciti a superare la fase a eliminazione dei gironi in un Mondiale.

Relebohile Mofokeng

I Canucks (co-ospitanti della manifestazione) hanno strappato il pass nel Gruppo B trascinati dai gol di Jonathan David, mentre i Bafana Bafana hanno compiuto una vera e propria impresa nel Gruppo A, mettendosi alle spalle avversari ben più quotati. Comunque vada stasera, una delle due squadre scriverà la pagina più importante della propria storia calcistica centrando un incredibile ottavo di finale.

Le ultime dai campi: probabili formazioni

Nel Sudafrica Hugo Broos deve fare a meno dello squalificato Themba Zwane e si affida alla fantasia di Mofokeng e alla velocità di Foster in attacco. Il commissario tecnico del Canada Jesse Marsch dovrebbe affidarsi al tridente formato da Buchanan, Jonathan David e Larin, con Davies pronto a spingere sulla corsia sinistra.

Sudafrica (4-1-4-1): Williams; Mudau, Sibisi, Okon, Modiba; Mokoena; Appollis, Mbatha, Mofokeng, Moremi; Foster.

Williams; Mudau, Sibisi, Okon, Modiba; Mokoena; Appollis, Mbatha, Mofokeng, Moremi; Foster. Canada (4-3-3): St. Clair; Johnston, Cornelius, Bombito, Davies; Eustaquio, Koné, Osorio; Buchanan, Jonathan David, Larin.

Il tabellone dei sedicesimi di finale