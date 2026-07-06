Mondiali 2026, Spagna-Portogallo: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

Il grande derby iberico infiamma gli ottavi di finale dei Mondiali 2026: Spagna e Portogallo si sfidano questa sera al Dallas Stadium. Tutte le informazioni su orario, probabili formazioni e diretta tv e streaming.

Questa sera lunedì 6 luglio, gli ottavi di finale dei Mondiali 2026 regalano una delle sfide più attese dell'intero torneo: Spagna-Portogallo. Al Dallas Stadium di Arlington, con calcio d'inizio alle 21:00 italiane, si affrontano due delle grandi favorite per la conquista del titolo. In palio c'è un biglietto d'oro per i quarti di finale, in un derby iberico che promette spettacolo tra campioni affermati e giovani talenti. Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming.

La rivalità storica e la qualità tecnica in campo promettono scintille. La Seleção das Quinas si affida ancora una volta al carisma eterno del suo leader indiscusso Cristiano Ronaldo, in quella che ha tutta l'aria di essere la sua ultima passerella mondiale, supportato da una generazione di talenti cristallini. Dall'altra parte, la Furia Roja risponde forte del titolo europeo in carica e della freschezza dei suoi giovani fuoriclasse, determinati a imporre il proprio consueto possesso palla. Sarà una battaglia tattica ed emotiva dove ogni singolo dettaglio o errore potrebbe rivelarsi fatale.

Ultime dai Campi e Probabili Formazioni

I due commissari tecnici stanno sciogliendo gli ultimi dubbi per mandare in campo l'undici ideale. Nel Portogallo non si rinuncia all'esperienza nel reparto offensivo, spalleggiato da trequartisti di fantasia capaci di spaccare in due la difesa avversaria. La Spagna punta sulla solidità della propria mediana e sulla rapidità dei suoi esterni d'attacco per scardinare la retroguardia portoghese.

Spagna (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal. All. De La Fuente.

Portogallo (4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Leao; Cristiano Ronaldo. All. Martinez.

Diogo Costa

Dove vederla in tv e in Streaming

Il calcio d'inizio al Dallas Stadium è previsto alle 21:00 ore italiane (le 14:00 ora locale). La sfida Portogallo-Spagna sarà visibile in chiaro su Rai 1, telecronista Dario Di Gennaro Commento tecnico di Stefano Sorrentino. In streaming: gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay, accessibile da smart TV, PC, tablet e smartphone. La gara sarà disponibile in streaming anche su DAZN per gli abbonati alla piattaforma con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini.

Calendario degli ottavi

Sabato 4 luglio

Canada- Marocco (0-3)

(0-3) Paraguay-Francia (0-1)

Domenica 5 luglio

Brasile-Norvegia (0-2)

Lunedì 6 luglio

Messico- Inghilterra (2-3)

(2-3) Portogallo-Spagna (ore 21:00)

Martedì 7 luglio