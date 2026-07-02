Mondiali 2026, Spagna-Austria: orario, dove vederla e chi passa il turno

Stasera il Los Angeles Stadium (Inglewood, California) sarà il teatro di una delle sfide più calde dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Alle ore 21:00 italiane (le 12:00 locali), la Spagna affronta l'Austria in un dentro o fuori senza appello. Le Furie Rosse partono favorite, ma gli austriaci arrivano con entusiasmo e solidità dopo un buon percorso nella fase a gironi. In palio c'è l'accesso agli ottavi di finale e un incrocio di altissimo livello contro la vincente dell'altra grande sfida tra Portogallo e Croazia
Ultime dai campi e probabili formazioni
La Roja di Luis de la Fuente si presenta all'appuntamento dopo aver chiuso al primo posto il Gruppo H, grazie al pareggio all'esordio contro Capo Verde e ai successivi successi contro Arabia Saudita e Uruguay trascinata dal talento generazionale di Lamine Yamal. La Das Team, d'altro canto, fa dell'intensità e del pressing alto le sue armi migliori; dopo lo scoppiettante 3-3 contro l'Algeria nell'ultimo match del girone, gli austriaci sanno di non partire favoriti, ma sono pronti a dare battaglia sul piano fisico e del ritmo.
In casa Spagna resta da valutare fino all'ultimo Nico Williams, ancora alle prese con un problema muscolare. In caso di forfait, Dani Olmo o Baena completeranno il tridente offensivo con Oyarzabal e Lamine Yamal. Sulla fascia destra difensiva resta aperto il ballottaggio tra Pedro Porro e Marcos Llorente.
L'Austria dovrebbe confermare l'undici che ha conquistato il passaggio del turno. In attacco ci sarà il veterano Marko Arnautovic, supportato da Sabitzer, Schmid e Gregoritsch, mentre David Alaba guiderà la difesa.
Spagna (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Oyarzabal, Dani Olmo. Ct: Luis de la Fuente.
Austria (4-2-3-1): Schlager; Posch, Lienhart, Alaba, Laimer; Seiwald, Xaver Schlager; Schmid, Gregoritsch, Sabitzer; Arnautovic. Ct: Ralf Rangnick.
Dove vedere Spagna-Austria in tv e streaming e chi passa il turno
Il calcio d'inizio al Los Angeles Stadium è previsto alle 21:00 ore italiane (le 12:00 ora locale). La sfida Spagna-Austria sarà visibile in chiaro su Rai 1, telecronista Luca De Capitani affiancato da Andrea Stramaccioni al commento tecnico. In streaming: gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay, accessibile da smart TV, PC, tablet e smartphone. La gara sarà disponibile in streaming anche su DAZN per gli abbonati alla piattaforma con la telecronaca di Riccardo Mancini e Fabio.
Se le squadre sono in parità dopo i 90 minuti regolamentari, si procede così: Tempi supplementari: Si giocano due tempi da 15 minuti ciascuno. Anche se una squadra segna, si continua a giocare fino al 120° minuto. Calci di rigore: Se la parità persiste anche dopo i 30 minuti di supplementari, il passaggio del turno si decide ai tiri dal dischetto (una serie iniziale di 5 rigori a testa, e poi a oltranza se si rimane pari).
La vincente di Spagna-Austria affronterà agli ottavi di finale la vincente dell'altro sedicesimo tra Portogallo e Croazia. La partita degli ottavi è in programma il 6 luglio al Dallas Stadium.
Le altre partite di oggi
Il programma del 2 luglio 2026 prevede altri due caldissimi scontri valevoli per i sedicesimi di finale, che andranno in scena nella notte italiana:
- Portogallo-Croazia, ore 1.00 italiana (nella notte tra il 2 e il 3 luglio).
- Svizzera-Algeria, ore 5.00 italiana (nella notte tra il 2 e il 3 luglio).