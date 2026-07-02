Mondiali 2026, Spagna-Austria: orario, dove vederla e chi passa il turno

Oggi la Spagna sfida l'Austria nei sedicesimi dei Mondiali 2026: ecco tutti i dettagli su oraio, probabili formazioni, diretta tv e streaming e il programma completo delle altre partite in calendario.

Stasera il Los Angeles Stadium (Inglewood, California) sarà il teatro di una delle sfide più calde dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Alle ore 21:00 italiane (le 12:00 locali), la Spagna affronta l'Austria in un dentro o fuori senza appello. Le Furie Rosse partono favorite, ma gli austriaci arrivano con entusiasmo e solidità dopo un buon percorso nella fase a gironi. In palio c'è l'accesso agli ottavi di finale e un incrocio di altissimo livello contro la vincente dell'altra grande sfida tra Portogallo e Croazia

Ultime dai campi e probabili formazioni

La Roja di Luis de la Fuente si presenta all'appuntamento dopo aver chiuso al primo posto il Gruppo H, grazie al pareggio all'esordio contro Capo Verde e ai successivi successi contro Arabia Saudita e Uruguay trascinata dal talento generazionale di Lamine Yamal. La Das Team, d'altro canto, fa dell'intensità e del pressing alto le sue armi migliori; dopo lo scoppiettante 3-3 contro l'Algeria nell'ultimo match del girone, gli austriaci sanno di non partire favoriti, ma sono pronti a dare battaglia sul piano fisico e del ritmo.

In casa Spagna resta da valutare fino all'ultimo Nico Williams, ancora alle prese con un problema muscolare. In caso di forfait, Dani Olmo o Baena completeranno il tridente offensivo con Oyarzabal e Lamine Yamal. Sulla fascia destra difensiva resta aperto il ballottaggio tra Pedro Porro e Marcos Llorente.

Marko Arnautovic

L'Austria dovrebbe confermare l'undici che ha conquistato il passaggio del turno. In attacco ci sarà il veterano Marko Arnautovic, supportato da Sabitzer, Schmid e Gregoritsch, mentre David Alaba guiderà la difesa.

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Oyarzabal, Dani Olmo. Ct: Luis de la Fuente.

Austria (4-2-3-1): Schlager; Posch, Lienhart, Alaba, Laimer; Seiwald, Xaver Schlager; Schmid, Gregoritsch, Sabitzer; Arnautovic. Ct: Ralf Rangnick.

Dove vedere Spagna-Austria in tv e streaming e chi passa il turno

Il calcio d'inizio al Los Angeles Stadium è previsto alle 21:00 ore italiane (le 12:00 ora locale). La sfida Spagna-Austria sarà visibile in chiaro su Rai 1, telecronista Luca De Capitani affiancato da Andrea Stramaccioni al commento tecnico. In streaming: gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay, accessibile da smart TV, PC, tablet e smartphone. La gara sarà disponibile in streaming anche su DAZN per gli abbonati alla piattaforma con la telecronaca di Riccardo Mancini e Fabio.

Ferrán Torres attaccante spagnolo

Se le squadre sono in parità dopo i 90 minuti regolamentari, si procede così: Tempi supplementari: Si giocano due tempi da 15 minuti ciascuno. Anche se una squadra segna, si continua a giocare fino al 120° minuto. Calci di rigore: Se la parità persiste anche dopo i 30 minuti di supplementari, il passaggio del turno si decide ai tiri dal dischetto (una serie iniziale di 5 rigori a testa, e poi a oltranza se si rimane pari).

La vincente di Spagna-Austria affronterà agli ottavi di finale la vincente dell'altro sedicesimo tra Portogallo e Croazia. La partita degli ottavi è in programma il 6 luglio al Dallas Stadium.

Le altre partite di oggi

Il programma del 2 luglio 2026 prevede altri due caldissimi scontri valevoli per i sedicesimi di finale, che andranno in scena nella notte italiana: