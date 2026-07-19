Mondiali 2026, Spagna-Argentina: orario e dove vedere la finale

Tutto pronto per la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina. Dalle probabili formazioni alle ultime dai ritiri, fino alle informazioni su diretta tv e streaming: ecco tutto quello che c'è da sapere.

È arrivato il momento più atteso del calcio mondiale. Stasera domenica 19 luglio, nella splendida cornice del New York New Jersey Stadium (il celebre MetLife Stadium di East Rutherford), andrà in scena l'ultimo atto della Coppa del Mondo 2026. A sfidarsi per il titolo iridato saranno la Spagna, campione d'Europa in carica, e l'Argentina, detentrice del titolo mondiale conquistato in Qatar.

L'attesa è alle stelle per una sfida che promette scintille tra il palleggio e la freschezza delle Furie Rosse e la foga agonistica dell'Albiceleste. Ecco l'orario del match, le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta tv e streaming.

Spagna-Argentina, tutto sulla finale dei Mondiali 2026: ultime dai campi e probabili formazioni

I due commissari tecnici arrivano all'appuntamento con le rose quasi al completo, potendo schierare le migliori formazioni possibili per questa finale storica.

Lamine Yamal

Non sono attese sorprese dell'ultima ora. La Spagna dovrebbe affidarsi al consueto 4-2-3-1 con Unai Simón tra i pali, Rodri e Fabian Ruiz a dettare i tempi a centrocampo e il talento di Lamine Yamal a guidare il reparto offensivo alle spalle di Oyarzabal. Anche l'Argentina va verso l'undici migliore: Emiliano Martinez in porta, Romero e Otamendi al centro della difesa, De Paul ed Enzo Fernandez in mediana e il tandem offensivo formato da Lionel Messi e Julian Alvarez.

Dove vedere Spagna-Argentina in TV e Streaming

Il fischio d'inizio è fissato per le ore 21:00 italiane (le 15:00 ora locale), sotto la direzione del fischietto sloveno Slavko Vinčić. La sfida Spagna-Argentina sarà visibile in chiaro su Rai 1, telecronista Alberto Rimedio, commento tecnico di Daniele Adani. In streaming: gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay, accessibile da smart TV, PC, tablet e smartphone. La gara sarà disponibile in streaming anche su DAZN per gli abbonati alla piattaforma, con la telecronaca affidata a Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini.

Il programma del Mondiale si chiude con la finale tra Spagna e Argentina. La 'finalina' per il terzo posto tra Francia e Inghilterra è stata disputata ieri, ed è stata vinta dagli inglesi con un funambolico 6-4.