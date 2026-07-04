Mondiali 2026, Paraguay-Francia: dove vederla, orario e calendario degli ottavi

Oggi la Francia affronta il Paraguay ai Mondiali 2026. Tutte le informazioni sulla sfida di Philadelphia: orario, diretta tv e streaming, probabili formazioni e il calendario completo degli ottavi di finale.

I Mondiali 2026 entrano nel vivo con gli ottavi di finale e tra le sfide più attese c'è Paraguay-Francia. I Bleus di Didier Deschamps sfidano la sorprendente nazionale sudamericana, protagonista dell'eliminazione della Germania nel turno precedente. Il match, in programma al Philadelphia Stadium, mette in palio un posto nei quarti di finale. Ecco l'orario d'inizio, dove seguire la partita in tv e streaming, le probabili formazioni e il calendario completo degli ottavi. A Filadelfia è prevista un'ondata di caldo eccezionale con temperature percepite vicine ai 40°C.

La Francia di Didier Deschamps si presenta a questo appuntamento in uno stato di forma strabiliante, forte di 13 gol messi a segno in quattro partite e reduce da un netto 3-0 inflitto alla Svezia. Dall'altra parte, il Paraguay di Gustavo Alfaro incarna il perfetto ruolo di outsider di lusso: i sudamericani si sono qualificati a questi ottavi superando incredibilmente la Germania ai calci di rigore grazie a una difesa solidissima e ripartenze fulminee. Il piano tattico dei paraguaiani punterà a contenere le folate dei Bleus e a sfruttare al massimo i calci piazzati, contando anche sul fatto che i ritmi di gioco potrebbero essere drasticamente condizionati dalla forte umidità e dal caldo torrido dello stadio scoperto.

Ultime dai campi e probabili formazioni

Il CT Alfaro deve fare i conti con le condizioni non ottimali della stella Julio Enciso e del difensore centrale Omar Alderete, quest'ultimo alle prese con un problema al ginocchio. La Albirroja si disporrà probabilmente con un blocco basso guidato dall'energia a centrocampo di Almirón e Galarz L'unico vero dubbio di Deschamps riguarda la corsia esterna d'attacco, con il ballottaggio serrato tra Bradley Barcola (a segno nel turno precedente) e Désiré Doué per completare il reparto guidato da Kylian Mbappé. Le probabili formazioni:

Paraguay (4-5-1): Gill; Caceres, Gomez, Canale, Alonso; Almiron, Bobadilla, Cubas, Galarza; Avalos, Enciso. Ct. Alfaro.

Francia (4-3-3): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé. Ct. Deschamps.

Orlando Gill, portiere del Paraguay

Dove vedere Paraguay-Francia in tv e streaming e chi passa il turno Dove vederla in TV e streaming

Il calcio d'inizio al Philadelphia Stadium è previsto alle 23:00 ore italiane (le 17:00 ora locale). La sfida Paraguay-Francia Verde sarà visibile in chiaro su Rai 1, telecronista Giuseppe Galati affiancato da Lele Adani al commento tecnico. In streaming: gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay, accessibile da smart TV, PC, tablet e smartphone. La gara sarà disponibile in streaming anche su DAZN per gli abbonati alla piattaforma con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Cristian Brocchi.

Se le squadre sono in parità dopo i 90 minuti regolamentari, si procede così: Tempi supplementari: Si giocano due tempi da 15 minuti ciascuno. Anche se una squadra segna, si continua a giocare fino al 120° minuto. Calci di rigore: Se la parità persiste anche dopo i 30 minuti di supplementari, il passaggio del turno si decide ai tiri dal dischetto (una serie iniziale di 5 rigori a testa, e poi a oltranza se si rimane pari).

Calendario degli ottavi

Sabato 4 luglio

Canada-Marocco (ore 19:00)

Paraguay-Francia (ore 23:00)

Domenica 5 luglio

Brasile-Norvegia (ore 22:00)

Lunedì 6 luglio

Messico-Inghilterra (ore 02:00)

Portogallo-Spagna (ore 21:00)

Martedì 7 luglio