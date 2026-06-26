Mondiali 2026, Norvegia-Francia stasera in TV: dove vederla, orario e chi passa il turno

Norvegia e Francia si sfidano nella terza giornata del Gruppo I dei Mondiali 2026: in palio il primato del girone. Haaland contro Mbappé, diretta TV in chiaro e streaming per una sfida decisiva.

Cresce l'attesa per il big match di questa sera al Boston Stadium. Per la terza e ultima giornata del Gruppo I, si sfidano Norvegia e Francia in una gara cruciale che deciderà la capolista del girone e gli accoppiamenti per la fase a eliminazione diretta. Entrambe le nazionali arrivano all'appuntamento a punteggio pieno, pronte a darsi battaglia in novanta minuti ad altissima intensità con un duello che mette di fronte due super attaccanti come Erling Haaland e Kylian Mbappé. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul match: orario d'inizio, dove vederlo in diretta tv e streaming e le ultime dai campi.

Ultime dai campi: come arrivano Norvegia e Francia e le formazioni iniziali

La Norvegia di Ståle Solbakken arriva alla sfida con grande fiducia dopo le vittorie contro Senegal e Iraq, mostrando una squadra molto offensiva e trascinata da Haaland e Sorloth. Occhi anche su Ødegaard, regista tecnico del centrocampo. Nessun problema particolare di infermeria, l'undici titolare è confermato per cercare l'impresa contro i vicecampioni del mondo. Probabile Formazione (4-3-3): Nyland; Ryerson, Östigard, Hanche-Olsen, Wolfe; Ödegaard, Berge, Thorsby; Sörloth, Haaland, Nusa.

La Francia di Guy Stéphan (in panchina al posto di Deschamps) ha confermato la propria solidità nonostante qualche difficoltà iniziale: il talento di Mbappé resta il principale riferimento offensivo, supportato da un reparto creativo molto profondo con Dembélé e Olise. Qualche ballottaggio dell'ultimo minuto a centrocampo per il C.T, intenzionato però a non fare troppo turnover per blindare il primo posto nel girone. L'attacco stellare transalpino è confermato in blocco per scardinare la difesa scandinava. Probabile Formazione (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Kanté, Tchouaméni; Dembélé, Griezmann, Barcola; Mbappé

Kylian Mbappé

Classifica del Gruppo I aggiornata

Classifica Gruppo I (dopo 2 giornate): La differenza reti premia momentaneamente la Francia, che può permettersi anche il pareggio per chiudere prima nel girone. Francia e Norvegia sono già qualificate ai sedicesimi di finale, al Senegal serve la goleada contro l'Iraq per sperare di accedere al prossimo turno.

Francia 6 pt (GF 6 - GS 1, +5)

Norvegia 6 pt (GF 7 - GS 3, +4)

Senegal 0 pt (GF 3 - GS 6, -3)

Iraq 0 pt (GF 1 - GS 7, -6)

Dove vedere Norvegia-Francia in TV e streaming

La partita sarà visibile in diretta stasera a partire dalle ore 21:00 ore italiane (15:00 ora locale). In chiaro: Diretta TV su Rai 1 (collegamento pre-partita dalle 20:30), telecronisti: Tiziana Alla e Stefano Sorrentino. In streaming: gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay, accessibile da smart TV, PC, tablet e smartphone. La gara sarà disponibile in streaming anche su DAZN per gli abbonati alla piattaforma con la telecronaca di Pierluigi Pardo.